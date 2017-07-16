У Франції померла Анн Голон авторка романів про Анжеліку

У 1956 вийшов перший роман серії - "Анжеліка - маркіза янголів"

У Версалі, Франція, у віці 95 років, померла Анн Голон — авторка романів про Анжеліку.

Про смерть письменниці повідомила її дочка, пише Le Monde.

La romancière Anne Golon, auteure de la série "Angélique", est morte à 95 ans ⏬https://t.co/rjMNd1QjDx pic.twitter.com/Bb3p9fbqNf — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) 16 липня 2017 р.

Справжнє ім'я авторки - Симона Шанже. Вона народилася у 1921 році. Ідея роману була створена у співавторстві з чоловіком письменниці - Всеволодом Голубиновим.

У 1956 вийшов перший роман серії - "Анжеліка - маркіза янголів". Пізніше було видано іще 12 книг про Анжеліку.

За романами було знято 5 фільмів.

Як повідомляв iPress.ua, у травні італійський і швейцарський діджей і композитор Роберт Майлз помер у віці 47 років в Іспанії.