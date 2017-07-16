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У Франції померла Анн Голон авторка романів про Анжеліку

У 1956 вийшов перший роман серії - "Анжеліка - маркіза янголів"
У Версалі, Франція, у віці 95 років, померла Анн Голон — авторка романів про Анжеліку.
У Франції померла Анн Голон авторка романів про Анжеліку Анн Голон. Фото: epa/vostock-photo

Про смерть письменниці повідомила її дочка, пише Le Monde.

 

 

 

Справжнє ім'я авторки - Симона Шанже. Вона народилася у 1921 році. Ідея роману була створена у співавторстві з чоловіком письменниці - Всеволодом Голубиновим. 

У 1956 вийшов перший роман серії - "Анжеліка - маркіза янголів". Пізніше було видано іще 12 книг про Анжеліку.

За романами було знято 5 фільмів.

Як повідомляв iPress.ua, у травні італійський і швейцарський діджей і композитор Роберт Майлз помер у віці 47 років в Іспанії.

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16 07 2017 17:08
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