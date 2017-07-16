CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Версалі, Франція, у віці 95 років, померла Анн Голон — авторка романів про Анжеліку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції померла Анн Голон авторка романів про Анжеліку
У 1956 вийшов перший роман серії - "Анжеліка - маркіза янголів"
Анн Голон. Фото: epa/vostock-photo
Про смерть письменниці повідомила її дочка, пише Le Monde.
La romancière Anne Golon, auteure de la série "Angélique", est morte à 95 ans ⏬https://t.co/rjMNd1QjDx pic.twitter.com/Bb3p9fbqNf— Yahoo Actualités (@YahooActuFR) 16 липня 2017 р.
Справжнє ім'я авторки - Симона Шанже. Вона народилася у 1921 році. Ідея роману була створена у співавторстві з чоловіком письменниці - Всеволодом Голубиновим.
У 1956 вийшов перший роман серії - "Анжеліка - маркіза янголів". Пізніше було видано іще 12 книг про Анжеліку.
За романами було знято 5 фільмів.
Як повідомляв iPress.ua, у травні італійський і швейцарський діджей і композитор Роберт Майлз помер у віці 47 років в Іспанії.
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16 07 2017 17:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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