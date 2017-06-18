У Франції стартував другий тур парламентських виборів

Партія президента Макрона може отримати 445 з 577 місць в нижній палаті парламенту

У Франції в неділю розпочався другий тур парламентських виборів. Президент Еммануель Макрон, чия партія "Вперед, республіка!" лідирувала у першому турі, розраховує зміцнити свої позиції в парламенті і створити базу для проведення реформ.

Очікується, що соратники Макрона здобудуть перемогу і завоюють більшість місць у національних зборах Франції.

Після другого туру партія Макрона та її союзник "Демократичної рух" можуть, за оцінками експертів, отримати 445 з 577 місць в нижній палаті парламенту, - повідомляє російська служба BBC.

Вибори у національну асамблею проводяться в два тури. 18 червня голосують виборці в тих округах, де кандидати в першому турі не набрали більш ніж 50% голосів.

Нагадаємо, у першому турі 11 червня партія Макрона і "Демократичного руху" разом зібрали 32,3% голосів. Друге місце посіла правоцентристська партія "Республіканці" екс-президента Ніколя Саркозі з результатом 15,77%. Ультраправий "Національний фронт" Марін Ле Пен отримав 13,2% голосів. Соціалістична партія попередника Макрона Франсуа Олланда, що втратила статус правлячої, а також їхні союзники отримали всього 9,5%.

Явка в першому турі була найнижчою за весь час існування П'ятої республіки (з 1958 року).

Нагадаємо, у першому турі виборів більшість голосів французькі виборці віддали за рух президента країни Еммануеля Макрона "Вперед, республіка" - партія отримує 28,21%