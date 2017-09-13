Школярам у Франції можуть заборонити користуватися мобільними телефонами

Школярі перед уроками можуть здавати свої гаджети у спеціальні захищені коробки, а потім забирати їх

У Франції розглядають можливість заборони мобільних телефонів у школах під час занять.

Таку пропозицію просуває міністр освіти країни Жан-Мішель Бланкер. Він вважає, що учні могли б здавати свої гаджети у спеціальні захищені коробки при вході до школи на заняття, повідомляє The Local.

"На наших засіданнях уряду ми складаємо наші телефони у шафи перед тим, як зібратися. Мені здається, що це повинно діяти для будь-якого угруповання, включаючи заняття (в школі — ред.)", - сказав міністр.

Експерти та профспілки зазначили, що в принципі заборона на телефони діє, проте багато учнів все ж зізнаються у порушенні правил.

Вчителі ж розділилися у поглядах: дехто вважає телефони джерелом відволікання та недисциплінованості, а інші розглядають гаджети як додатковий спосіб навчання.

Одна з найбільших груп, що об’єднує батьків французьких школярів, заявила, що "погано уявляє2 запровадження такого правила.

"Уявіть собі середню школу з 600 учнями. Чи збиратимуться вони складати всі свої телефони у коробки, а потім як вони забиратимуть їх назад?", - сказали в організації.

Нагадаємо, що в новому навчальному році освітнім організаціям Краснодарського краю рекомендовано в усіх шкільних класах щотижня проводити "інформаційні п'ятихвилинки". Школярів змусять переповідати новини "Первого канала".