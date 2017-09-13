Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Школярам у Франції можуть заборонити користуватися мобільними телефонами

Школярі перед уроками можуть здавати свої гаджети у спеціальні захищені коробки, а потім забирати їх
У Франції розглядають можливість заборони мобільних телефонів у школах під час занять.
Школярам у Франції можуть заборонити користуватися мобільними телефонами Фото: uastudent.com

Таку пропозицію просуває міністр освіти країни Жан-Мішель Бланкер. Він вважає, що учні могли б здавати свої гаджети у спеціальні захищені коробки при вході до школи на заняття, повідомляє The Local.

"На наших засіданнях уряду ми складаємо наші телефони у шафи перед тим, як зібратися. Мені здається, що це повинно діяти для будь-якого угруповання, включаючи заняття (в школі — ред.)", - сказав міністр.

Експерти та профспілки зазначили, що в принципі заборона на телефони діє, проте багато учнів все ж зізнаються у порушенні правил.

Вчителі ж розділилися у поглядах: дехто вважає телефони джерелом відволікання та недисциплінованості, а інші розглядають гаджети як додатковий спосіб навчання.

Одна з найбільших груп, що об’єднує батьків французьких школярів, заявила, що "погано уявляє2 запровадження такого правила.

"Уявіть собі середню школу з 600 учнями. Чи збиратимуться вони складати всі свої телефони у коробки, а потім як вони забиратимуть їх назад?", - сказали в організації.

Нагадаємо, що в новому навчальному році освітнім організаціям Краснодарського краю рекомендовано в усіх шкільних класах щотижня проводити "інформаційні п'ятихвилинки". Школярів змусять переповідати новини "Первого канала".

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 09 2017 21:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.