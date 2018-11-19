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У Франції протестувальники заблокували сховища з пальним

Вони продовжують перекривати дороги по всій країні вже третій день
Протестувальники у Франції, які вимагають зниження цін на бензин, заблокували доступ до сховищ з паливом.
У Франції протестувальники заблокували сховища з пальним Фото: reuters.com

У Франції продовжуються протести проти високих цін на пальне. На третій день протестувальники заблокували доступ до трьох сховищ із пальним, повідомив у понеділок, 19 листопада, речник нафтової компанії Total, інформує DW.

Зокрема, були заблоковані сховища Total у Верні поблизу північно-західного міста Ренн та на півдні у комуні Фос-сюр-Мер. Туди не змогли потрапити близько 200 вантажівок, повідомила агенція AFP. Третє заблоковане сховище, яке також частково належить нафтовій компанії, але експлуатується іншою фірмою, розташоване у місті Ла-Рошель. 

За даними поліції, по всій країні відбувається близько ста протестних акцій. Водії блокують дороги та автомагістралі. Окрім того, вони закликають провести новий масштабний протест 24 листопада по всій країні та повністю паралізувати рух у Парижі.

Нагадаємо, що упродовж минулих вихідних по всій Франції відбулися масові протести проти підвищення цін на пальне. За оцінками правоохоронців, 17 листопада у понад двох тисячах акцій на розв'язках, головних магістралях та вулицях міст взяли участь близько 290 тисяч осіб.

За даними міністра внутрішніх справ Крістофа Кастанера, під час проведення акцій були травмовані близько 400 людей, 14 з них - у тяжкому стані. Також у суботу під час протестів загинула 63-річна жінка, на яку випадково наїхала машина. Поліція затримала 117 людей, 73 підозрюваних у правопорушеннях перебувають під вартою. Наступного дня в акціях в 150 місцях взяли участь близько 46 тисяч людей, інформує агенція AFP.

Попри масові протести уряд Франції планує дотримуватися свого плану щодо подальшого підвищення податків на пальне заявив прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп. Нині один літр бензину марки "супер" у Франції коштує близько двох євро.

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19 11 2018 16:31
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