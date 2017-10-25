БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПарламент Франції ухвалив пакет заходів на 2018 рік, зокрема, скоротив податок на багатство на 70%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції різко зменшили податок на багатство
Противники Макрона вважають скорочення податків спробою віддячити бізнесменам, які спонсорували кампанію президента
Фото: reuters.com
Офіційно скасовано оподаткування всього, крім майнових активів, повідомляє Financial Times.
Крім того, буде введений податок на прибуток зі ставкою 30%, що зачіпає приріст капіталу, дивіденди і виручку.
Противники президента Франції Еммануеля Макрона розкритикували ці заходи, заявивши, що вважають скорочення податків спробою віддячити бізнесменів, спонсорували кампанію нинішнього президента країни.
Нагадаємо, що популярність президента Франції Еммануеля Макрона продовжує падіння. На сьогоднішній день президентом Франції задоволені 40% громадян, 57% - незадоволені діями глави держави (20% - дуже незадоволені).
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