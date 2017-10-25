У Франції різко зменшили податок на багатство

Парламент Франції ухвалив пакет заходів на 2018 рік, зокрема, скоротив податок на багатство на 70%.

Офіційно скасовано оподаткування всього, крім майнових активів, повідомляє Financial Times.

Крім того, буде введений податок на прибуток зі ставкою 30%, що зачіпає приріст капіталу, дивіденди і виручку.

Противники президента Франції Еммануеля Макрона розкритикували ці заходи, заявивши, що вважають скорочення податків спробою віддячити бізнесменів, спонсорували кампанію нинішнього президента країни.

Нагадаємо, що популярність президента Франції Еммануеля Макрона продовжує падіння. На сьогоднішній день президентом Франції задоволені 40% громадян, 57% - незадоволені діями глави держави (20% - дуже незадоволені).