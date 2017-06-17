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У Франції розбився туристичний літак, двоє людей загинули

Загинули пілот та пасажир, 40-ка і 60-ти років
На півдні Франції в результаті аварії приватного туристичного літака загинули дві людини.
У Франції розбився туристичний літак, двоє людей загинули Фото: flickr.com

Про це повідомляє BFMTV.

За інформацією телеканалу, лайнер упав в департаменті Тарн і Гаронна в другій половині дня, 17 червня.

Літак не загорівся, зазначає BFMTV.

Причини катастрофи не уточнюються.

Нагадаємо, у Рівненській області розбився планер. Загинули двоє людей.

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17 06 2017 23:30
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