CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півдні Франції в результаті аварії приватного туристичного літака загинули дві людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції розбився туристичний літак, двоє людей загинули
Загинули пілот та пасажир, 40-ка і 60-ти років
Фото: flickr.com
Про це повідомляє BFMTV.
За інформацією телеканалу, лайнер упав в департаменті Тарн і Гаронна в другій половині дня, 17 червня.
Літак не загорівся, зазначає BFMTV.
Причини катастрофи не уточнюються.
Нагадаємо, у Рівненській області розбився планер. Загинули двоє людей.
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17 06 2017 23:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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