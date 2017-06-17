У Франції розбився туристичний літак, двоє людей загинули Загинули пілот та пасажир, 40-ка і 60-ти років

На півдні Франції в результаті аварії приватного туристичного літака загинули дві людини.

Фото: flickr.com

Про це повідомляє BFMTV. За інформацією телеканалу, лайнер упав в департаменті Тарн і Гаронна в другій половині дня, 17 червня. Літак не загорівся, зазначає BFMTV. Причини катастрофи не уточнюються. Нагадаємо, у Рівненській області розбився планер. Загинули двоє людей.

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