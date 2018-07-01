У Франції розглянуть питання про заборону так званого представництва "ДНР" у Марселі

Франція не визнає так званого представництва "ДНР" у Марселі

Французький трибунал 11 січня розгляне питання про заборону так званого "представництва "ДНР" у Марселі.

Зокрема, на засіданні трибунал має намір розглянути вимогу прокурора про скасування державної реєстрації асоціації "Офіційний репрезентативний центр ДНР у Франції", повідомляє ТСН.

Для цього державний обвинувач підготував матеріали досудового слідства та докази порушення "асоціацією ДНР" законодавства Франції та норм міжнародного права.

Нагадаємо, у французькому місті Марсель 25 вересня відбулося відкриття так званого "представництва "ДНР". Його зареєстрували в статусі громадського об’єднання, що не вимагає попереднього дозволу.

У відповідь Франція заявила, що ніколи не визнавала так звану "ДНР" та не має двосторонніх контактів із псевдореспублікою.

Прокурор Франції звернувся до прокуратури округу Екс-ан-Прованс із позовом щодо судової ліквідації цього так званого "представництва ДНР", яке наприкінці вересня відкрилося в Марселі.