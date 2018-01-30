Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Франції розслідують розпродаж "Нутелли", який призвів до сутичок у магазинах

Минулого тижня у Франції в магазинах Intermarché продавали "Нутеллу" за знижками 70% (за ціною 1,4 євро замість 4,50 євро)
Міністерство фінансів Франції вивчає рекламну кампанію "Нутелли", яка призвела до бійок в супермаркетах.
У Франції розслідують розпродаж "Нутелли", який призвів до сутичок у магазинах Фото: Reuters

Мінфін повинен визначити, чи порушила компанія-виробник торгові закони, так як у Франції діють суворі правила щодо розміру знижок, які можуть встановлювати рітейлери, передає ВВС.

Французьке агентство з захисту прав споживачів і боротьбі з шахрайством заявило, що розслідування має визначити, чи можна вважати рекламну кампанію розпродажем, або ж це був приклад демпінгу.

Виробник "Нутелли" (Ferrero) заявив, що шкодує про зіткнення в магазинах, зазначивши при цьому, що рішення про знижки в односторонньому порядку прийняли керівники мережі супермаркетів Intermarché.

Як відомо, минулого тижня у Франції в магазинах Intermarché продавали "Нутеллу" за знижками 70% (за ціною 1,4 євро замість 4,50 євро). Покупці швидко розбирали товар, в деяких магазинах виникали бійки, через які довелося викликати поліцію.

Нагадаємо, що в центральній Німеччині злодії викрали причіп вантажного автомобіля із 20 тоннами шоколадної пасти "Нутелла" та яйцями "Kinder Сюрприз".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 01 2018 14:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кір в Україні: страх вакцинації і маніпуляції "експертів"

Кір в Україні: страх вакцинації і маніпуляції "експертів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.