У Франції розслідують розпродаж "Нутелли", який призвів до сутичок у магазинах
Мінфін повинен визначити, чи порушила компанія-виробник торгові закони, так як у Франції діють суворі правила щодо розміру знижок, які можуть встановлювати рітейлери, передає ВВС.
Французьке агентство з захисту прав споживачів і боротьбі з шахрайством заявило, що розслідування має визначити, чи можна вважати рекламну кампанію розпродажем, або ж це був приклад демпінгу.
Виробник "Нутелли" (Ferrero) заявив, що шкодує про зіткнення в магазинах, зазначивши при цьому, що рішення про знижки в односторонньому порядку прийняли керівники мережі супермаркетів Intermarché.
Як відомо, минулого тижня у Франції в магазинах Intermarché продавали "Нутеллу" за знижками 70% (за ціною 1,4 євро замість 4,50 євро). Покупці швидко розбирали товар, в деяких магазинах виникали бійки, через які довелося викликати поліцію.
Нагадаємо, що в центральній Німеччині злодії викрали причіп вантажного автомобіля із 20 тоннами шоколадної пасти "Нутелла" та яйцями "Kinder Сюрприз".
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