У Франції розслідують розпродаж "Нутелли", який призвів до сутичок у магазинах

Минулого тижня у Франції в магазинах Intermarché продавали "Нутеллу" за знижками 70% (за ціною 1,4 євро замість 4,50 євро)

Міністерство фінансів Франції вивчає рекламну кампанію "Нутелли", яка призвела до бійок в супермаркетах.

Мінфін повинен визначити, чи порушила компанія-виробник торгові закони, так як у Франції діють суворі правила щодо розміру знижок, які можуть встановлювати рітейлери, передає ВВС.

Французьке агентство з захисту прав споживачів і боротьбі з шахрайством заявило, що розслідування має визначити, чи можна вважати рекламну кампанію розпродажем, або ж це був приклад демпінгу.

Виробник "Нутелли" (Ferrero) заявив, що шкодує про зіткнення в магазинах, зазначивши при цьому, що рішення про знижки в односторонньому порядку прийняли керівники мережі супермаркетів Intermarché.

Як відомо, минулого тижня у Франції в магазинах Intermarché продавали "Нутеллу" за знижками 70% (за ціною 1,4 євро замість 4,50 євро). Покупці швидко розбирали товар, в деяких магазинах виникали бійки, через які довелося викликати поліцію.