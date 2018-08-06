У Франції схвалили законопроект, який забороняє школярам користуватися смартфонами

Нижня палата парламенту Франції схвалила законопроект, який забороняє учням молодших та середніх класів користуватись у школі мобільним телефоном.

Ініціатором закону виступило міністерство освіти країни: там вважають, що таким чином діти приділятимуть заняттям більше уваги. Також це допоможе в боротьбі з цькуванням школярів в інтернеті та переглядом порнографії.

Критики закону, однак, стверджують, що заборону буде практично неможливо втілити в життя і контролювати виконання. Парламентська опозиція називає законопроект піар-ходом влади.

Президент Франції Еммануель Макрон обіцяв ввести таку заборону в ході своєї передвиборної кампанії минулого року.

Депутати Національної асамблеї проголосували за законопроект простим підняттям рук. Тепер документ має затвердити Сенат.

Згідно із законопроектом, діти у віці до 15 років включно повинні будуть тримати свої смартфони якомога далі від очей, перебуваючи в будівлі школи або на її території.

"Бувши відкритими технологіям майбутнього, ми не повинні сліпо погоджуватися з усіма можливостями їхнього застосування", - сказав Жан-Мішель Бланке у Національній асамблеї.

У законопроект внесли поправку, згідно з якою вчителі також повинні прибирати свої телефони, перебуваючи на території школи в робочий час.

Якщо законопроект буде схвалений сенаторами, він почне діяти вже у вересні, з початку нового навчального року.

Згідно з результатами опитування, проведеного в 2016 році, власний смартфон є у 90% школярів у віці від 12 до 17 років.

Вчителі регулярно скаржаться, що під час уроків школярі відправляють повідомлення своїм приятелям в месенджерах або проводять час у соціальних мережах.

У Франції використання смартфонів вже заборонено приблизно в половині початкових і середніх шкіл, але міністри заявляють, що для подібних внутрішніх правил необхідна більш міцна законодавча база.

Незадовго до голосування в Національній асамблеї глава профспілки директорів шкіл Філіп Венсен заявив в інтерв'ю журналістам, що вчителі підтримують цей крок, бо він "зміцнить процес навчання".

Законопроект не уточнює, яке саме покарання можуть застосувати до порушників, а адвокати вже заявляють, що у вчителів немає права відбирати в учнів їхні речі, якщо ті не становлять загрози.

Нагадаємо, у Франції розглядали можливість заборони мобільних телефонів у школах під час занять.