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У Франції снайпер випадково відкрив вогонь під час виступу Олланда, - ВІДЕО

Зброю не було поставлено на запобіжник
Поліцейський-снайпер випадково вистрілив під час виступу президента Франції Франсуа Олланда і поранив двох людей
У Франції снайпер випадково відкрив вогонь під час виступу Олланда, - ВІДЕО Франсуа Олланд. Фото: AFP

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву владу.

Інцидент стався в комуні Вільоньон на заході Франції, де Олланд був присутній на церемонії запуску нової лінії швидкісних поїздів.

Відео Isabel Laurent

За інформацією BBC, обидва постраждалих були поранені в ногу. Як наголошується в повідомленні з посиланням на місцеві ЗМІ, зброю не було поставлено на запобіжник.

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