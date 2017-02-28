ПОЛІТИКА НОВИНИПоліцейський-снайпер випадково вистрілив під час виступу президента Франції Франсуа Олланда і поранив двох людейПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції снайпер випадково відкрив вогонь під час виступу Олланда, - ВІДЕО
Зброю не було поставлено на запобіжник
Франсуа Олланд. Фото: AFP
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву владу.
Інцидент стався в комуні Вільоньон на заході Франції, де Олланд був присутній на церемонії запуску нової лінії швидкісних поїздів.
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За інформацією BBC, обидва постраждалих були поранені в ногу. Як наголошується в повідомленні з посиланням на місцеві ЗМІ, зброю не було поставлено на запобіжник.
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28 02 2017 20:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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