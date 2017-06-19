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У Франції сталася пожежа на ядерному реакторі

В результаті пожежі ніхто не постраждав
На даху ядерного реактора на АЕС "Бюже" у центрально-східній Франції виникла пожежа
У Франції сталася пожежа на ядерному реакторі Фото: ЕРА

Про це з посиланням на ядерний регулятор країни незалежне агентство з атомної енергетики (ASN ), повідомляє Reuters.

Пожежа почалася в 9:26 ранку  на 5 ядерному реакторі заводу, який експлуатується оператором Electricite de France та знаходиться в 35 км від міста Ліон.

Оператор повідомив, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Інститут радіаційного захисту та ядерної безпеки (IRSN) поінформував, що датчики не зафіксували збільшення випромінювання.

Нагадаємо, що раніше на підприємстві в російському Нижньому Новгороді стався викид радіації.

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19 06 2017 23:44
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