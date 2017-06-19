CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа даху ядерного реактора на АЕС "Бюже" у центрально-східній Франції виникла пожежаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції сталася пожежа на ядерному реакторі
В результаті пожежі ніхто не постраждав
Фото: ЕРА
Про це з посиланням на ядерний регулятор країни незалежне агентство з атомної енергетики (ASN ), повідомляє Reuters.
Пожежа почалася в 9:26 ранку на 5 ядерному реакторі заводу, який експлуатується оператором Electricite de France та знаходиться в 35 км від міста Ліон.
Оператор повідомив, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.
Інститут радіаційного захисту та ядерної безпеки (IRSN) поінформував, що датчики не зафіксували збільшення випромінювання.
Нагадаємо, що раніше на підприємстві в російському Нижньому Новгороді стався викид радіації.
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19 06 2017 23:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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