У Франції сталася пожежа на ядерному реакторі

В результаті пожежі ніхто не постраждав

На даху ядерного реактора на АЕС "Бюже" у центрально-східній Франції виникла пожежа

Про це з посиланням на ядерний регулятор країни незалежне агентство з атомної енергетики (ASN ), повідомляє Reuters.

Пожежа почалася в 9:26 ранку на 5 ядерному реакторі заводу, який експлуатується оператором Electricite de France та знаходиться в 35 км від міста Ліон.

Оператор повідомив, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Інститут радіаційного захисту та ядерної безпеки (IRSN) поінформував, що датчики не зафіксували збільшення випромінювання.

Нагадаємо, що раніше на підприємстві в російському Нижньому Новгороді стався викид радіації.