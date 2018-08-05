У Франції стартує 71-й Канський фестиваль

З 8 по 19 травня в Каннах, в Палаці фестивалів і конгресів на набережній Круазетт, відбудеться щорічний кінофестиваль. Він традиційно збирає на Французькій Рив'єрі зірок світового кінематографу.

У середині квітня була оприлюднена офіційна програма Каннського фестивалю-2018. Тьєрі Фремо, генеральний директор кінофестивалю, озвучив список фільмів, які будуть боротися за перемогу в "Основній конкурсній програмі", а також включені в програму "Особливий погляд" і "Поза конкурсну програму", в "Конкурс короткометражних фільмів" і "Синефондасьон".

Пройдуть "Опівнічні перегляди" і "Спеціальні перегляди", а також "Каннська класика".

Презентували і офіційний плакат фестивалю, на якому зображений кадр з фільму Жана Люка Годара "Божевільний П'єро" з Анною Кариною і Жаном-Полем Бельмондо, які цілуються.



Фото: festival-cannes.com

Конкурс і фільм закриття

За головний приз фестивалю, Золоту пальмову гілку, також змагатимуться роботи французького метра Жан-Люка Годара "Образ і мова", "Під Сілвер-Лейк" Девіда Роберта Мітчелла з Ендрю Гарфілдом і Райлі Кіо, "Три особи" іранця Джафара Панахі, якому іранська влада заборонила знімати кіно, "Догма" Маттео Гарроне, "Щасливий, як Лазар" Аліче Рорвахера. Також в основному конкурсі робота "Чорний клановець" ("BlacKkKlansman") Спайка Лі з Адамом Драйвером і Джоном Девідом Вашингтоном, "Холодна війна" Павла Павліковського та інші картини.

Фільмом закриття (поза конкурсом) стане картина "Людина, яка вбила Дон Кіхота" Террі Гілліама, над якою він працював 19 років. У фентезійній комедії розповідається про пригоди жителя XXI століття, який потрапляє до середньовічної Іспанії, де його приймають за "слугу лицаря" Санчо Панса.

Головні ролі в картині виконали Джонатан Прайс, Адам Драйвер, Стеллан Скарсгард, Ольга Куриленко та інші.

Поза конкурсом

Однією з найбільш обговорюваних тем фестивалю стало повернення на кіноогляд датчанина Ларса фон Трієра, якого "забанили" в Каннах в 2011 році за нацистські жарти на прес-конференції свого фільму "Меланхолія".

Цього разу режисер представить картину "Будинок, який побудував Джек" про героя, який став серійним вбивцею. Головні ролі зіграли Метт Діллон, Ума Турман, Райлі Кіо. Картина буде показана в позаконкурсній програмі.

Також поза конкурсом покажуть голлівудський блокбастер "Хан Соло: Зоряні війни. Історії" Рона Ховарда. У спін-офф кіносаги про пригоди молодого авантюриста Хана Соло, Чубаккі і їхніх друзів зіграють Олден Еренрайк, "мати драконів" Емілія Кларк, Пол Беттані й інші.

Журі

У журі основного конкурсу під головуванням австралійської актриси Кейт Бланшетт увійшов російський режисер Андрій Звягінцев. Разом з ними 21 картину основного конкурсу будуть оцінювати китайський актор Чанг Чен, американська письменниця, режисер і продюсер Ава ДюВерне, французький режисер Робер Гедігян, співачка і композитор Хаджу Нін з Бурунді, французька актриса Леа Сейду, американська актриса Крістен Стюарт, канадський режисер Дені Вільньов.

Вже завтра відбудеться прем’єра фільму українського режисера Сергія Лозниці "Донбас". 12 травня - буде представлена стрічка спільного виробництва України, Ісландії та Франція "Жінка на війні". Також у Каннах покажуть фільм української режисерки Марисі Нікітюк "Серафима".

iPress.ua повідомвляв, що стримінговий сервіс Netflix не буде брати участь у Каннському кінофестивалі через жорсткі вимоги конкурсу.