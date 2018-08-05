У Франції стартує 71-й Канський фестиваль
У середині квітня була оприлюднена офіційна програма Каннського фестивалю-2018. Тьєрі Фремо, генеральний директор кінофестивалю, озвучив список фільмів, які будуть боротися за перемогу в "Основній конкурсній програмі", а також включені в програму "Особливий погляд" і "Поза конкурсну програму", в "Конкурс короткометражних фільмів" і "Синефондасьон".
Пройдуть "Опівнічні перегляди" і "Спеціальні перегляди", а також "Каннська класика".
Презентували і офіційний плакат фестивалю, на якому зображений кадр з фільму Жана Люка Годара "Божевільний П'єро" з Анною Кариною і Жаном-Полем Бельмондо, які цілуються.
Фото: festival-cannes.com
Конкурс і фільм закриття
Однією з найбільш обговорюваних тем фестивалю стало повернення на кіноогляд датчанина Ларса фон Трієра, якого "забанили" в Каннах в 2011 році за нацистські жарти на прес-конференції свого фільму "Меланхолія".
Цього разу режисер представить картину "Будинок, який побудував Джек" про героя, який став серійним вбивцею. Головні ролі зіграли Метт Діллон, Ума Турман, Райлі Кіо. Картина буде показана в позаконкурсній програмі.
Також поза конкурсом покажуть голлівудський блокбастер "Хан Соло: Зоряні війни. Історії" Рона Ховарда. У спін-офф кіносаги про пригоди молодого авантюриста Хана Соло, Чубаккі і їхніх друзів зіграють Олден Еренрайк, "мати драконів" Емілія Кларк, Пол Беттані й інші.
Журі
У журі основного конкурсу під головуванням австралійської актриси Кейт Бланшетт увійшов російський режисер Андрій Звягінцев. Разом з ними 21 картину основного конкурсу будуть оцінювати китайський актор Чанг Чен, американська письменниця, режисер і продюсер Ава ДюВерне, французький режисер Робер Гедігян, співачка і композитор Хаджу Нін з Бурунді, французька актриса Леа Сейду, американська актриса Крістен Стюарт, канадський режисер Дені Вільньов.
Вже завтра відбудеться прем’єра фільму українського режисера Сергія Лозниці "Донбас". 12 травня - буде представлена стрічка спільного виробництва України, Ісландії та Франція "Жінка на війні". Також у Каннах покажуть фільм української режисерки Марисі Нікітюк "Серафима".
iPress.ua повідомвляв, що стримінговий сервіс Netflix не буде брати участь у Каннському кінофестивалі через жорсткі вимоги конкурсу.
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