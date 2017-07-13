У Франції створять 12,5 тис робочих місць для мігрантів

Філіпп підтвердив свій намір скоротити терміни розгляду прохань про отримання притулку з 14-ти до шести місяців

Франція до 2019 року планує створити 7,5 тис. місць для прийому прохачів притулку і п'ять тисяч місць для біженців.

"Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп представив план уряду з надання притулку і щодо контролю за міграційними потоками. В рамках цього плану прем'єр пообіцяв до 2019 року створити 7500 нових місць для прийому прохачів притулку і 5000 місць для біженців", - повідомляє RFI.

Паралельно з обіцянкою створити додаткові місця для прийому мігрантів, Філіпп підтвердив свій намір скоротити терміни розгляду прохань про отримання притулку з 14-ти до шести місяців.

Уряд Франції має намір провести чіткий поділ між економічними мігрантами та біженцями, чиєму життю на території їхньої країни загрожує небезпека. Тих, кому буде відмовлено в праві на притулок, "будуть систематично видворяти з країни", пообіцяв прем'єр-міністр.

"Економічні мігранти повинні зрозуміти, що ми не можемо прийняти їх усіх у нашій країні", - зазначив він.

Водночас прем'єр наголосив, що Франція буде прагнути приймати "таланти, які можуть сприяти процвітанню країни". За словами Філіппа, у вересні уряд представить законопроект з питань боротьби з нелегальною міграцією.

Як пояснив голова уряду, в 2016 році з 91 тис. затриманих нелегалів лише третині (31 тис.) було наказано покинути територію Франції, і менш ніж 25 тис. дійсно виїхали за її межі. "Цього недостатньо", - зауважив Філіпп.

Одночасно Едуард Філіпп пообіцяв виділити додаткові кошти різним адміністративним інстанціях, які займаються прийомом і розглядом справ мігрантів. Окрім того, прем'єр-міністр має намір реформувати політику інтеграції біженців. Зокрема, він запропонував поступово подвоїти години уроків французької мови (зараз їх 200) для біженців.

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі, Угорщини та Чехії через відмову цих країн приймати мігрантів відповідно до квот ЄС.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про можливе проведення референдуму з питання прийому біженців.