У Франції та Італії найгірший рівень знання англійської мови серед країн ЄС
До рейтингу входять 88 країн світу, в яких англійська не використовується на національному рівні. Результати складені за тестуванням мешканців в кожній країні, повідомляє "Європейська правда".
Найкраще рівень знання англійською мовою продемонстрували жителі Швеції, далі йдуть мешканці Нідерландів та Сінгапуру.
Франція посідає лише 35-е місце і це найгірший показник серед країн ЄС. Лише на одну сходинку вище перебуває Італія.
Україна у цьому рейтингу посіла 43-е місце між Росією і Макао.
Посол Франції в ЄС залишив дипломатичну зустріч у Брюсселі після того, як було вирішено використовувати тільки англійську мову у новій робочій групі з планування довгострокового бюджету ЄС, нагадує видання.
Французька мова є однією з офіційних робочих мов ЄС. Проте її історична роль як традиційної мови міжнародної дипломатії в останні десятиріччя зменшилась внаслідок поширення англійської мови, особливо в ЄС, коли приєдналися нові країни, у тому числі країни Східної Європи та Балтії, де англійську частіше вивчають як другу мову.
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