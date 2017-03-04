У Франції тисячі людей вийшли на акцію проти виступу Марін Ле Пен

Під час ходи протестуючі скандували: "Ні у влади, ні на вулицях, ні в головах: Не давайте фашизму осідати!"

У французькому місті Бордо більше 1 тис. людей вийшли з акцією протесту проти мітингу, на якому виступала кандидат у президенти Франції від Національного фронту Марін Ле Пен

Акція протесту пройшла приблизно в 10 км від мітингу, організованого Ле Пен, повідомляє газета Le Figaro.

За інформацією поліції, в акції протесту взяли участь 700 осіб. Її організатори в свою чергу повідомляють про 2 тис. учасників, пише видання.

Згідно з повідомленням, противники Ле Пен пройшли вулицями міста у супроводі співробітників правоохоронних органів.

Під час ходи протестуючі скандували: "Ні у влади, ні на вулицях, ні в головах: Не давайте фашизму осідати!", - відзначає газета.

Наприкінці ходи кілька демонстрантів почали закидати поліцейських болтами та іншими предметами, а також бити вікна. У відповідь на це співробітники поліції застосували сльозогінний газ, десять осіб були затримані, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ле Пен відома тим, що вона рішуче підтримує політику Путіна. В той час, як більшість основних політичних груп в ЄС засудили Росію у зв'язку з конфліктом в Україні, Ле Пен заявила, що ЄС спровокував кризу, загрожуючи інтересам Росії. Також Ле Пен хоче домогтися скасування антиросійських санкцій.

Зв'язки Ле Пен з Москвою є об'єктом пильної уваги. Її партія взяла кредит в 9 млн євро у московського банку в 2014 році, а високопоставлені представники Національного фронту часто бували у Москві.