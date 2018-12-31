У Франції у 108 років помер герой, який врятував сотні дітей під час Голокосту

Він привозив дітей на футбольне поле біля кордону із Швейцарією та закликав групками тікати до цієї країни

У Франці на 109-му році життя помер Жорж Луанже, який врятував близько 350 єврейських дітей під час Другої світової війни.

Він застосовував фантазію, щоб переправити дітей із єврейських родин до нейтральної Швейцарії.

Так, він знайшов футбольне поле поблизу кордону і привозив туди дітей на тренування. Біля поля була висока огорожа, але не завжди була охорона, тож він просив дітей групками перебігати до більш безпечної країни, повідомляє ВВС.

Окрім того, Жорж Луанже перевдягав дітей у траурний одяг і відвозив на цвинтар також на кордоні із Швейцарією. По драбинці діти перелазили через стіну цвинтаря і опинялися на території сусідньої держави.

Сам Жорж Луанже народився у єврейській родині у Страсбурзі. У 1940 році служив у французькій армії й потрапив до рук нацистів, проте зумів звільнитись з ув'язнення, адже мав світле волосся і сині очі, тож його не сприйняли як єврея.