Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Франції у 108 років помер герой, який врятував сотні дітей під час Голокосту

Він привозив дітей на футбольне поле біля кордону із Швейцарією та закликав групками тікати до цієї країни
У Франці на 109-му році життя помер Жорж Луанже, який врятував близько 350 єврейських дітей під час Другої світової війни.
У Франції у 108 років помер герой, який врятував сотні дітей під час Голокосту Фото: з вільних джерел

Він застосовував фантазію, щоб переправити дітей із єврейських родин до нейтральної Швейцарії.

Так, він знайшов футбольне поле поблизу кордону і привозив туди дітей на тренування. Біля поля була висока огорожа, але не завжди була охорона, тож він просив дітей групками перебігати до більш безпечної країни, повідомляє ВВС.

Окрім того, Жорж Луанже перевдягав дітей у траурний одяг і відвозив на цвинтар також на кордоні із Швейцарією. По драбинці діти перелазили через стіну цвинтаря і опинялися на території сусідньої держави.

Сам Жорж Луанже народився у єврейській родині у Страсбурзі. У 1940 році служив у французькій армії й потрапив до рук нацистів, проте зумів звільнитись з ув'язнення, адже мав світле волосся і сині очі, тож його не сприйняли як єврея.

Нагадаємо, у 99 років помер боєць норвезького Руху опору Йоахім Роннеберг,який зірвав ядерну програму нацистської Німеччини під час Другої світової війни.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 12 2018 13:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.