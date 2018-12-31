У Франції у 108 років помер герой, який врятував сотні дітей під час Голокосту
Він застосовував фантазію, щоб переправити дітей із єврейських родин до нейтральної Швейцарії.
Так, він знайшов футбольне поле поблизу кордону і привозив туди дітей на тренування. Біля поля була висока огорожа, але не завжди була охорона, тож він просив дітей групками перебігати до більш безпечної країни, повідомляє ВВС.
Окрім того, Жорж Луанже перевдягав дітей у траурний одяг і відвозив на цвинтар також на кордоні із Швейцарією. По драбинці діти перелазили через стіну цвинтаря і опинялися на території сусідньої держави.
Сам Жорж Луанже народився у єврейській родині у Страсбурзі. У 1940 році служив у французькій армії й потрапив до рук нацистів, проте зумів звільнитись з ув'язнення, адже мав світле волосся і сині очі, тож його не сприйняли як єврея.
Нагадаємо, у 99 років помер боєць норвезького Руху опору Йоахім Роннеберг,який зірвав ядерну програму нацистської Німеччини під час Другої світової війни.
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