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У Франції ухвалили закон проти фейків та пропаганди

Вища наглядова рада радіотелебачення отримає нові повноваження, як от можливість перешкоджати, призупиняти або припиняти трансляцію програм телеканалів, контрольованих іноземною країною
Французький парламент схвалив закон про боротьбу з фейковими новинами, який дозволить судам вирішувати, чи є достовірними повідомлення, опубліковані в період виборів, чи вони повинні бути видалені.
У Франції ухвалили закон проти фейків та пропаганди Фото: fr.sputniknews.com

Закон дозволить кандидатам на виборах подати в суд з метою видалення суперечливих новинних повідомлень в період виборів, а також змусить платформи, такі як Facebook і Twitter, розкрити джерело фінансування рекламного контенту, інформує Politico.

"Я рада, що парламент прийняв збалансований і ефективний текст, який піднімає це питання до значних масштабів, текст, який стане цінним інструментом для кращого захисту нашої демократії", - сказала міністр культури Франсуаз Ніссен.

Члени центристської партії "Вперед, республіко!" президента Еммануеля Макрона, які мають абсолютну більшість в парламенті, підтримали законопроект разом з більшістю депутатів від центристських поміркованих демократів.

Депутат Жан-Люк Меланшон, лідер крайньо лівої партії виступив різко проти "закону, зробленого для того, щоб заборонити Russia Today i Sputnik".

Цей законопроект ще може бути оскаржений Конституційною Радою Франції у зв'язку з можливими порушеннями свободи слова.

Нагадаємо, що виборчий штаб кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона відмовив в акредитації російським пропагандистським ЗМІ Russia Today та Sputnik через "методичне та систематичне поширення брехні".

"Russia Today та Sputnik не поводились як ЗМІ, вони поводились як органи впливу та пропаганди, і навіть брехливої пропаганди", - заявляв Макрон на спільній прес-конференції з главою РФ Владіміром Путіним.

Як інформує RG.ru, керівник Sputnik France Наталія Новікова заявила: "Ні в кого немає сумнівів, що закон спрямований проти російських ЗМІ".

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08 07 2018 17:41
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