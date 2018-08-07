У Франції ухвалили закон проти фейків та пропаганди

Французький парламент схвалив закон про боротьбу з фейковими новинами, який дозволить судам вирішувати, чи є достовірними повідомлення, опубліковані в період виборів, чи вони повинні бути видалені.

Закон дозволить кандидатам на виборах подати в суд з метою видалення суперечливих новинних повідомлень в період виборів, а також змусить платформи, такі як Facebook і Twitter, розкрити джерело фінансування рекламного контенту, інформує Politico.

"Я рада, що парламент прийняв збалансований і ефективний текст, який піднімає це питання до значних масштабів, текст, який стане цінним інструментом для кращого захисту нашої демократії", - сказала міністр культури Франсуаз Ніссен.

Члени центристської партії "Вперед, республіко!" президента Еммануеля Макрона, які мають абсолютну більшість в парламенті, підтримали законопроект разом з більшістю депутатів від центристських поміркованих демократів.

Депутат Жан-Люк Меланшон, лідер крайньо лівої партії виступив різко проти "закону, зробленого для того, щоб заборонити Russia Today i Sputnik".

Цей законопроект ще може бути оскаржений Конституційною Радою Франції у зв'язку з можливими порушеннями свободи слова.

Нагадаємо, що виборчий штаб кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона відмовив в акредитації російським пропагандистським ЗМІ Russia Today та Sputnik через "методичне та систематичне поширення брехні".

"Russia Today та Sputnik не поводились як ЗМІ, вони поводились як органи впливу та пропаганди, і навіть брехливої пропаганди", - заявляв Макрон на спільній прес-конференції з главою РФ Владіміром Путіним.

Як інформує RG.ru, керівник Sputnik France Наталія Новікова заявила: "Ні в кого немає сумнівів, що закон спрямований проти російських ЗМІ".