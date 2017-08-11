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У Франції ув'язнили чоловіка за футболку з написом "Бен Ладен"

На комп'ютері 34-річного Чакиба виявили фотографії терориста Бен Ладена та "джихадистські відео"
Французький суд засудив бігуна на шість місяців тюрми за носіння футболки з написом "Бен Ладен".
У Франції ув Фото: zvukraine.lviv.mobi

34-річний Чакиб Ліман був засуджений кримінальним судом міста Кан за прославляння тероризму, повідомляє The Local.fr.

Вперше чоловік був затриманий у червні, коли був помічений в футболці з назвою "Бен Ладен" на спині в одному із центральних магазинів міста. Тоді занепокоєні охоронці зателефонували поліції.

Поліції бігун розповів, що це просто футболка, яку він одягає для бігу по місту. Він також зізнався, що одягнув футболку заради розваги та невеличкої провокації.

Однак, коли офіцери відвідали його дім, то виявили, що у нього є інші футболки на схожу "тему". На одній із них був напис "Мулла Омар" - прізвище одного з лідерів талібів.

Прокуратура також повідомила, що на комп'ютері 34-річного Чакиба виявили фотографії терориста Бен Ладена та "джихадистські відео".

Нагадаємо, що в столиці Бельгії Брюсселі евакуювали пасажирів літака Ryanair, який мав летіти у Мадрид, через витівку одного із пасажирів, який прокричав "Аллах Акбар" та пожартував про бомбу на борту.

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08 11 2017 16:37
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