CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ департаменті Од на півдні Франції невідомий захопив заручників в супермаркеті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції в супермаркеті захопили заручників
Нападник заявив, що є членом терористичної організації Ісламська держава
Фото: bfmtv.com
Чоловік зайшов до супермаркету, після чого пролунали звуки пострілів, - повідомляє BFMTV.
Префектура департаменту повідомляє, що правоохоронні органи проводять операцію в районі супермаркету.
Нападник заявив, що є членом терористичної організації "Ісламська держава".
Нагадаємо, у столиці Буркіна-Фасо Уагадугу бойовики скоїли збройний напад на урядовий квартал, в результаті якого загинули сім людей.
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23 03 2018 13:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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