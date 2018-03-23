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У Франції в супермаркеті захопили заручників

Нападник заявив, що є членом терористичної організації Ісламська держава
У департаменті Од на півдні Франції невідомий захопив заручників в супермаркеті.
У Франції в супермаркеті захопили заручників Фото: bfmtv.com

Чоловік зайшов до супермаркету, після чого пролунали звуки пострілів, - повідомляє BFMTV.

Префектура департаменту повідомляє, що правоохоронні органи проводять операцію в районі супермаркету.

Нападник заявив, що є членом терористичної організації "Ісламська держава".

Нагадаємо, у столиці Буркіна-Фасо Уагадугу бойовики скоїли збройний напад на урядовий квартал, в результаті якого загинули сім людей.

 

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23 03 2018 13:30
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