У Франції в супермаркеті захопили заручників

Спочатку вона була на Майдані. Потім, із початком війни, опинилася на Сході

Успішність військового, який повернувся з війни, часом перевіряється не створенням ним нового бізнесу, а вмінням заново інтегруватись у цивільне життя і успішно продовжити те, у що вкладав всього себе до війни