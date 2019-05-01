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У Франції відбуваються мирні акції протесту "жовтих жилетів"

Акції відбуваються у Парижі, Бордо, Тулузі та Ліоні
У кількох містах Франції в суботу відбувається восьма за рахунком хвиля протесту "жовтих жилетів", які висловлюють невдоволення політикою уряду та президента Макрона.
У Франції відбуваються мирні акції протесту "жовтих жилетів" Фото: AFP

Це перший протест "жовтих жилетів"  у цьому році, повідомляє AFP.

У Парижі проходять дві узгоджені акції. Маршрут учасників першої пролягає до будівлі Національних зборів Франції. Інша акція відбувається на Єлисейських полях.

Близько 11:00 від 500 до 600 людей зібрались біля Тріумфальної арки, щоб провести мирне зібрання. Деякі з них блокували рух транспорту і вигукували "Макрона у відставку".

В інших містах Франції мітинги також поки проходять мирно. У минулі тижні протести "жовтих жилетів" часто переростали в безлади і заворушення.

Нагадаємо, протести "жовтих жилетів" у Франції розпочалися 17 листопада. На акції вийшли водії, незгодні з підвищенням податку на пальне. Й хоча французька влада пішла на поступки і скасувала заплановане підвищення податку на паливо, а також підвищення цін на електрику та газ, протестувальники розширили коло вимог - починаючи від підвищення зарплат, зменшення податків і завершуючи вимогою відставки президента.

У відповідь на протести президент Франції Еммануель Макрон оголосив низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.

Також, у Франції заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів" водія Еріка Друе.

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05 01 2019 16:04
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