У Франції відбуваються мирні акції протесту "жовтих жилетів"
Це перший протест "жовтих жилетів" у цьому році, повідомляє AFP.
У Парижі проходять дві узгоджені акції. Маршрут учасників першої пролягає до будівлі Національних зборів Франції. Інша акція відбувається на Єлисейських полях.
Близько 11:00 від 500 до 600 людей зібрались біля Тріумфальної арки, щоб провести мирне зібрання. Деякі з них блокували рух транспорту і вигукували "Макрона у відставку".
В інших містах Франції мітинги також поки проходять мирно. У минулі тижні протести "жовтих жилетів" часто переростали в безлади і заворушення.
Нагадаємо, протести "жовтих жилетів" у Франції розпочалися 17 листопада. На акції вийшли водії, незгодні з підвищенням податку на пальне. Й хоча французька влада пішла на поступки і скасувала заплановане підвищення податку на паливо, а також підвищення цін на електрику та газ, протестувальники розширили коло вимог - починаючи від підвищення зарплат, зменшення податків і завершуючи вимогою відставки президента.
У відповідь на протести президент Франції Еммануель Макрон оголосив низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.
Також, у Франції заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів" водія Еріка Друе.
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