У Франції відеопірату присудили рекордний штраф у €83 млн

У Франції до двох років ув'язнення засудили 41-річного адміністратора піратського сайту для онлайн перегляду відео. Він також повинен буде заплатити штраф у розмірі понад 83 мільйони євро за завдану шкоду.

Про це повідомляє RFI.

Обвинувачений, якого визнали винним у "виготовленні підробленої продукції" та "тіньовій зайнятості", зараз переховується від правосуддя, повідомляє AFP. Завдані ним збитки оцінюють у 83,6 млн євро. Такий штраф він повинен виплатити професійним об'єднанням працівників кіно- і телеіндустрії, а також компаніям Disney, 20th Century Fox, Warner Bros, композиторам і звукозаписувальним компаніям (зокрема, Sacem).

Підсудний був адміністратором піратської платформи Streamiz, другої за значимістю в цій тіньовій галузі у Франції. Платформа, доступ до якої зараз заблоковано, налічувала у своєму каталозі 40 тисяч фільмів, переглянутих 500 мільйонів разів (250 тисяч унікальних відвідувачів на день). Деякі фільми ще не встигли вийти на DVD носіях.

Скарга на сайт була подана у 2009 році Французькою федерацією дистриб'юторів кінопродукції. Підозрюваний був затриманий у 2011-му, коли він виходив з квартири в передмісті Парижа, несучи в рюкзаку загорнуті в шкарпетки 30 тисяч євро. За інформацією джерела, близького до розслідування, за два роки підсудному вдалося заробити близько 150 тисяч євро на рекламі. Під час обшуку були знайдені документи, що свідчать про наявність рахунків за кордоном. Потім підозрюваний не з'явився на допит і був оголошений в розшук.

Як повідомлялося, у Києві відкрився центр забезпечення кібернетичної безпеки. Його створили на базі департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.