Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Франції відкрили "представництво" "ДНР", всупереч засудженням МСЗ країни

Організацію очолює місцевий ультраправий політик Юбер Файяр з департаменту Буш-дю-Рон
У французькому місті Марсель 25 вересня відбулося відкриття так званого "представництва" "ДНР" щодо якого МЗС Франції раніше звернулось до прокурора країни.
У Франції відкрили "представництво" "ДНР", всупереч засудженням МСЗ країни Фото: France Russie Convergences

Інформація про відкриття розміщена на сторінці "представництва" у Facebook.

Організацію очолює місцевий ультраправий політик Юбер Файяр з департаменту Буш-дю-Рон.

Влітку у складі групи французьких політиків місцевого рівня він побував на окупованій українській території, зокрема, в Донецьку, заїхавши транзитом через Москву, що є порушенням законодавства України.

Французькі політики тоді побували в Москві у Держдумі РФ, де зустрічалися із колишнім "прокурором" Криму Наталією Поклонською.

Повідомляється, що на церемонії були присутні президент об'єднання "Моя країна Франція" Жак Клостерманн, французький політолог з центру "Стратполь" Ксавьє Моро. Раніше вони також їздили на окуповані території Донбасу.

Файяр сьогодні вранці написав на своїй сторінці у Facebook, що ніхто не прийшов протестувати проти відкриття "представництва" в Марселі, хоча були такі заклики.

"Заклик протестувати проти відкриття ДНР в Марселі: 0 демонстрантів!", - написав він.

Нагадаємо, так званий "Представницький центр у Франції Донецької Народної Республіки" зареєстрований в статусі громадського об’єднання згідно із законом 1901 року, що не вимагає попереднього дозволу.

22 вересня Міністерство закордонних справ Франції звернулося у прокуратуру, аби розслідувати наміри відкрити так зване представництво "ДНР" у Марселі.

Зазначимо, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон заявила, що поїздки французьких депутатів до Криму і на Донбас не ставлять під сумнів позицію щодо підтримки цілісності України.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 09 2017 11:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.