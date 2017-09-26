У Франції відкрили "представництво" "ДНР", всупереч засудженням МСЗ країни
Інформація про відкриття розміщена на сторінці "представництва" у Facebook.
Організацію очолює місцевий ультраправий політик Юбер Файяр з департаменту Буш-дю-Рон.
Влітку у складі групи французьких політиків місцевого рівня він побував на окупованій українській території, зокрема, в Донецьку, заїхавши транзитом через Москву, що є порушенням законодавства України.
Французькі політики тоді побували в Москві у Держдумі РФ, де зустрічалися із колишнім "прокурором" Криму Наталією Поклонською.
Повідомляється, що на церемонії були присутні президент об'єднання "Моя країна Франція" Жак Клостерманн, французький політолог з центру "Стратполь" Ксавьє Моро. Раніше вони також їздили на окуповані території Донбасу.
Файяр сьогодні вранці написав на своїй сторінці у Facebook, що ніхто не прийшов протестувати проти відкриття "представництва" в Марселі, хоча були такі заклики.
"Заклик протестувати проти відкриття ДНР в Марселі: 0 демонстрантів!", - написав він.
Нагадаємо, так званий "Представницький центр у Франції Донецької Народної Республіки" зареєстрований в статусі громадського об’єднання згідно із законом 1901 року, що не вимагає попереднього дозволу.
22 вересня Міністерство закордонних справ Франції звернулося у прокуратуру, аби розслідувати наміри відкрити так зване представництво "ДНР" у Марселі.
Зазначимо, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон заявила, що поїздки французьких депутатів до Криму і на Донбас не ставлять під сумнів позицію щодо підтримки цілісності України.
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