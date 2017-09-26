У Франції відкрили "представництво" "ДНР", всупереч засудженням МСЗ країни

У французькому місті Марсель 25 вересня відбулося відкриття так званого "представництва" "ДНР" щодо якого МЗС Франції раніше звернулось до прокурора країни.

Інформація про відкриття розміщена на сторінці "представництва" у Facebook.

Організацію очолює місцевий ультраправий політик Юбер Файяр з департаменту Буш-дю-Рон.

Влітку у складі групи французьких політиків місцевого рівня він побував на окупованій українській території, зокрема, в Донецьку, заїхавши транзитом через Москву, що є порушенням законодавства України.

Французькі політики тоді побували в Москві у Держдумі РФ, де зустрічалися із колишнім "прокурором" Криму Наталією Поклонською.

Повідомляється, що на церемонії були присутні президент об'єднання "Моя країна Франція" Жак Клостерманн, французький політолог з центру "Стратполь" Ксавьє Моро. Раніше вони також їздили на окуповані території Донбасу.