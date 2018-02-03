У Франції внаслідок сходження лавини загинули четверо туристів

Тривають пошуки ще одного туриста

У Франції четверо людей загинули в результаті сходження лавини у департаменті Приморські Альпи на південному сході країни.

За попередньої інформацією, гірський гід та п’ять туристів відправилися сьогодні вранці в одноденний похід і першої години дня потрапили під лавину, повідомляє Le Figaro.

Четверо туристів загинули, гід зумів врятуватися, його вже знайшли рятувальники. Тривають пошуки ще одного туриста.

З початку сезону у Франції в результаті сходження лавин загинули 16 людей і ще 11 отримали травми.

Як повідомляв iPress.ua, у французьких Піренеях в результаті сходження лавини загинули троє лижників.