CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Франції четверо людей загинули в результаті сходження лавини у департаменті Приморські Альпи на південному сході країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції внаслідок сходження лавини загинули четверо туристів
Тривають пошуки ще одного туриста
Фото: EPA
За попередньої інформацією, гірський гід та п’ять туристів відправилися сьогодні вранці в одноденний похід і першої години дня потрапили під лавину, повідомляє Le Figaro.
Четверо туристів загинули, гід зумів врятуватися, його вже знайшли рятувальники. Тривають пошуки ще одного туриста.
З початку сезону у Франції в результаті сходження лавин загинули 16 людей і ще 11 отримали травми.
Як повідомляв iPress.ua, у французьких Піренеях в результаті сходження лавини загинули троє лижників.
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