У Франції внаслідок зіткнень загинули вже п'ятеро людей

У Франції зростає кількість жертв та постраждалих унаслідок масових акцій протестів так званих жовтих жилетів.

Станом на сьогодні маніфестації "жовтих жилетів" призвели до загибелі п'ятьох людей, 1407 осіб поранено, з яких 46 - тяжко, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Міністерствa внутрішніх справ країни.

Також жертвами насилля під час заворушень стали 717 поліцейських, жандармів та пожежних.

Нагадаємо, що 8 грудня у Парижі під час протестів "жовтих жилетів" двоє учасників акції розгорнули прапор бойовиків "ДНР". Фото оприлюднив один із співзасновників проросійського аналітичного центру Katehon Александр Латса. Згодом Служба безпеки України відреагувала на поширену в мережі фотографію двох чоловіків з прапором самопроголошеної республіки "ДНР" та оприлюднила інформацію щодо них.