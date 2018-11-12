У Франції внаслідок зіткнень загинули вже п'ятеро людей
Станом на сьогодні маніфестації "жовтих жилетів" призвели до загибелі п'ятьох людей, 1407 осіб поранено, з яких 46 - тяжко, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Міністерствa внутрішніх справ країни.
Також жертвами насилля під час заворушень стали 717 поліцейських, жандармів та пожежних.
Нагадаємо, що 8 грудня у Парижі під час протестів "жовтих жилетів" двоє учасників акції розгорнули прапор бойовиків "ДНР". Фото оприлюднив один із співзасновників проросійського аналітичного центру Katehon Александр Латса. Згодом Служба безпеки України відреагувала на поширену в мережі фотографію двох чоловіків з прапором самопроголошеної республіки "ДНР" та оприлюднила інформацію щодо них.
Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.
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