CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ останній день квітня у французькій Нормандії випав сніг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції випав сніг
За даними метеорологів, причиною погіршення погоди став циклон, який прийшов з Атлантичного океану
Фото: соцмережі
"Наразі в шести департаментах на північному заході країни оголошено помаранчевий рівень (передостанній з чотирьох) рівень небезпеки через погіршення погодних умов", - йдеться в повідомленні Meteo France.
Оскільки погіршенню погодних умов передував тривалий період тепла, то сніг укрив квітучі дерева.
За даними метеорологів, причиною погіршення погоди став циклон, який прийшов з Атлантичного океану.
Нагадаємо, що в префектурі Фукуй на узбережжі Японського моря вперше за останні 17 років у квітні випав сніг.
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