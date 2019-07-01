У Франції вирішили "присікати" протести після акцій "жовтих жилетів"

"Необхідно зберегти свободу маніфестацій у Франції й не можна карати тих, хто хоче мирно використовувати це право"

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп заявив, що в країні будуть присікати несанкціоновані протести після акцій, влаштованих "жовтими жилетами".

В ефірі телеканалу TF1 Філіпп зазначив, що уряд Франції готує новий закон, який посилить покарання для учасників заворушень під час вуличих акцій.

"Необхідно зберегти свободу маніфестацій у Франції й не можна карати тих, хто хоче мирно використовувати це право. Тому уряд виступає за те, щоб наш закон був доповнений, були ухвалені нові (норми щодо громадян - ред.), які не виконують вимог про подачу заявки (на проведення акцій - ред.), які беруть участь у неоголошених протестах та приходяить на них у капюшонах і з закрими обличчями. Необхідно збільшити їхню громадянську відповідальність. Аж до того, що платитимуть не платники податків, а ті, хто все руйнують", - заявив Філіпп.

Додамо, що суботні антиурядові протести у французькій столиці, які спочатку були мирними, переросли у заворушення - поліції довелося застосовувати спецзасоби та евакуювати речника уряду Бенжамена Гриво.

Нагадаємо, протести "жовтих жилетів" у Франції розпочалися 17 листопада. На акції вийшли водії, незгодні з підвищенням податку на пальне. Й хоча французька влада пішла на поступки і скасувала заплановане підвищення податку на паливо, а також підвищення цін на електрику та газ, протестувальники розширили коло вимог - починаючи від підвищення зарплат, зменшення податків і завершуючи вимогою відставки президента.

У відповідь на протести президент Франції Еммануель Макрон оголосив низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.

Також, у Франції заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів" водія Еріка Друе.