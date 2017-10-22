У Франції за підготовку політичних убивств затримали групу людей, серед них неповнолітні

Вісьмом підозрюваним, зокрема трьом неповнолітнім, у межах розслідування справи про плануванні нападів на політиків і мечеті, висунули звинувачення.

Про це повідомляє The Local.

Підозрювані звинувачуються в тому, що вони є учасниками "злочинної терористичної змови", а також у зв'язках з бойовиком, який був арештований в Марселі в червні 2017 року.

Прокуратура Парижа заявила, що група, сформована бойовиком, "мала намір здійснити насильницькі дії" щодо політиків.

Як зазначається, серед потенційних цілей для нападів було богослужіння, зокрема, в мечетях, політики, "люди північноафриканського походження або чорні люди" і "антифашистські" активісти.

Згідно з інформацією видання, організація планувала придбати зброю і проводила навчання, деякі учасники вже вчилися стріляти.

Нагадаємо, Федеральна прокуратура Німеччини у 2017 році відкрила понад 900 карних справ, пов'язаних з тероризмом.