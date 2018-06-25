У Франції за підозрою в підготовці атак на мусульман затримали 10 осіб
Арешти відбулися у суботу в рамках операції, яка проводилась по всій Франції, у тому числі на острові Корсика, - повідомило агентство AFP з посиланням на джерела.
Підозрювані підготували план "здійснення насильницького акту проти мусульман", повідомило джерело, близьке до розслідування. Інше джерело зазначило, що злочинці шукали "цілі, пов'язані з радикальним ісламом".
З початку 2015 року Франція постраждала від низки джихадистських атак, часто здійснених людьми, які радикалізувалися або стверджували, що діяли від імені терористичної групи "Ісламська держава".
У результаті нападів було вбито понад 240 людей, в тому числі 130 людей, які загинули в результаті вибухів та стрілянини в Парижі в листопаді 2015 року.
Нагадаємо, що в Парижі поблизу Ейфелевої вежі поліція затримала чоловіка із ножем, який зізнався, що планував напасти на солдата.
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