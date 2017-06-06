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У Франції загинули сотні кішок, гризунів і птахів через масове отруєння

Місцеві жителі бояться, що діти можуть проковтнути цю загадкову отруту
У приморському містечку на півдні Франції Сен-П'єр-ла-Мер в 90 км на південь від Монпельє протягом місяця загинуло від невідомої отрути понад 200 котів і кішок, а також гризуни і птахи.
У Франції загинули сотні кішок, гризунів і птахів через масове отруєння Фото: blogoreader.org.ua

"Понад 200 котів і кішок, як домашніх, так і безпритульних, отруєно в невеликому приморському містечку на півдні Франції протягом місяця. Також надходять повідомлення, що жертвами невідомої отрути стають гризуни і птахи. Місцеві жителі побоюються, що від дій таємничих отруйників потерпатимуть і діти", - інформує BBC.

Представники місцевої асоціації захисту бродяжих кішок повідомили про масову загибель тварин до поліції та попросили провести розтин мертвих котів, щоб визначити тип отрути.

Голова асоціації Ніколь Ломбард припускає, що це могла бути, зокрема, щуряча отрута або отрута на основі канабісу.

"Тут панує атмосфера ненависті, ніхто нікому не довіряє. Ми всі боїмося, що діти можуть проковтнути цю загадкову отруту", – цитує видання Ouest-France місцеву жительку.

Нагадаємо, що найстаріший лінивець – самка на ім'я Міс Сі – померла в Австралії в зоопарку Аделаїди.

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06 06 2017 11:36
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