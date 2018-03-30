У Франції засудили веганку, яка назвала "справедливим" вбивство м'ясника у теракті

Французьку активістку, яка раділа загибелі м'ясника внаслідок теракту, засудили до умовного терміну ув'язнення.

Жінка, яка дотримується веганства, тобто не вживає у їжу будь-яких продуктів тваринного походження, назвала "справедливістю" вбивство м'ясника Крістіана Медве джихадистом.

"Отже, ви вражені, що вбивцю вбили терористи? А я ні, не маю жодного співчуття до нього, в цьому є справедливість", - написала зоозахисниця у Facebook.

Суд у містечку Сен-Годен засудив її до семи місяців умовно за виправдання тероризму, пише "ВВС Україна".