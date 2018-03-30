У Франції засудили веганку, яка назвала "справедливим" вбивство м'ясника у теракті
Жінка, яка дотримується веганства, тобто не вживає у їжу будь-яких продуктів тваринного походження, назвала "справедливістю" вбивство м'ясника Крістіана Медве джихадистом.
"Отже, ви вражені, що вбивцю вбили терористи? А я ні, не маю жодного співчуття до нього, в цьому є справедливість", - написала зоозахисниця у Facebook.
Суд у містечку Сен-Годен засудив її до семи місяців умовно за виправдання тероризму, пише "ВВС Україна".
Згідно з французьким законодавством, за виправдання тероризму передбачене ув'язнення на термін до семи років та штраф до 100 тисяч євро.
Крістіан Медве був однією з чотирьох жертв теракту у місті Треб 23 березня, де джихадист захопив заручників у супермаркеті.
Внаслідок теракту також загинув підполковник французької жандармерії Арно Бельтрам, який обміняв себе на заручницю під час теракту. Після обміну джихадист вистрілив в нього, поліцейський помер через кілька годин.
Нагадаємо, 25 березня у Франції арештували політика Стефана Пуссьє, який висловлював у Twitter радість з приводу загибелі підполковника Бельтрама. Арештованому загрожує ув'язнення за виправдання тероризму.
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