У Франції заявили про високий рівень загрози терактів

У Франції міністр внутрішніх справ Жерар Коллон заявили про вкрай високий рівень загрози терактів

Вибухівка, яку виявили в ніч на 29 вересня в багатому 16-му окрузі Парижа, свідчить, що загроза терактів у Франції висока, як ніколи раніше, переконує Кллон, повідомляє Reuters.

"Правоохоронці розслідують цю справу. Я можу вам сказати, що серед заарештованих людей була одна радикалізована особа", - сказав він.

Нагадаємо, що у французькому Марселі чоловік з ножем напав на перехожих на залізничній станції Сен-Шарль. Загинуло щонайменше двоє людей.