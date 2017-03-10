CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Франції міністр внутрішніх справ Жерар Коллон заявили про вкрай високий рівень загрози терактівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції заявили про високий рівень загрози терактів
У багатому окрузі Парижа знайшли вибухівку
Фото: reuters.com
Вибухівка, яку виявили в ніч на 29 вересня в багатому 16-му окрузі Парижа, свідчить, що загроза терактів у Франції висока, як ніколи раніше, переконує Кллон, повідомляє Reuters.
"Правоохоронці розслідують цю справу. Я можу вам сказати, що серед заарештованих людей була одна радикалізована особа", - сказав він.
Нагадаємо, що у французькому Марселі чоловік з ножем напав на перехожих на залізничній станції Сен-Шарль. Загинуло щонайменше двоє людей.
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03 10 2017 15:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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