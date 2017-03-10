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У Франції заявили про високий рівень загрози терактів

У багатому окрузі Парижа знайшли вибухівку
У Франції міністр внутрішніх справ Жерар Коллон заявили про вкрай високий рівень загрози терактів
У Франції заявили про високий рівень загрози терактів Фото: reuters.com

Вибухівка, яку виявили в ніч на 29 вересня в багатому 16-му окрузі Парижа, свідчить, що загроза терактів у Франції висока, як ніколи раніше, переконує Кллон, повідомляє Reuters

"Правоохоронці розслідують цю справу. Я можу вам сказати, що серед заарештованих людей була одна радикалізована особа", - сказав він.

Нагадаємо, що у французькому Марселі чоловік з ножем напав на перехожих на залізничній станції Сен-Шарль. Загинуло щонайменше двоє людей.

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03 10 2017 15:35
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