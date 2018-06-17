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У Франції жінка з ножем напала на людей у супермаркеті: двоє поранених

Внаслідок нападу двоє людей дістали поранення
У французькому місті в місті Ла-Сейн-сюр-Мер неподалік Тулона жінка з ножем напала на відвідувачів супермаркету, викрикуючи криками "Аллах Акбар" (араб. "Аллах — найвеличніший").
У Франції жінка з ножем напала на людей у супермаркеті: двоє поранених Фото: з відкритих джерел

Постраждали один із відвідувачів магазину та касир, - повідомляє Le Parisien.

Поліція затримала нападницю.

За словами свідків, інцидент спершу виглядав як конфлікт між жінкою та іншим покупцем. Пізніше у суперечку втрутився касир.
 

Нагадаємо, що в Парижі поблизу Ейфелевої вежі поліція затримала чоловіка із ножем, який зізнався, що планував напасти на солдата.

 

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17 06 2018 17:57
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