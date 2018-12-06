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У Франції зійшов з рейок потяг

За попередньою інформацією, семеро постраждалих
У Франції в передмісті Парижа через розмиту дощами колію зійшов з рейок приміський потяг.
У Франції зійшов з рейок потяг Фото: apnews.com

Інцидент стався рано вранці у вівторок, повідомляє The Associated Press.

За словами міністра транспорту Франції Елізабет Борне, через зсув грунту на колії зійшли з рейок три пасажирські вагони. У результаті інциденту семеро людей отримали незначні поранення.

Решту пасажирів евакуювали. При цьому рух залізничною лінією, де стався зсув призупинили на невизначений термін.

Нагадаємо, що на південному сході Австрії в районі вокзалу міста Нікласдорф зіткнулися два пасажирські потяги. Щонайменше одна людина загинула, до 20 постраждали.

 

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12 06 2018 15:35
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