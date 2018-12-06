У Франції зійшов з рейок потяг

У Франції в передмісті Парижа через розмиту дощами колію зійшов з рейок приміський потяг.

Інцидент стався рано вранці у вівторок, повідомляє The Associated Press.

За словами міністра транспорту Франції Елізабет Борне, через зсув грунту на колії зійшли з рейок три пасажирські вагони. У результаті інциденту семеро людей отримали незначні поранення.

Решту пасажирів евакуювали. При цьому рух залізничною лінією, де стався зсув призупинили на невизначений термін.