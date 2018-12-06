CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Франції в передмісті Парижа через розмиту дощами колію зійшов з рейок приміський потяг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції зійшов з рейок потяг
За попередньою інформацією, семеро постраждалих
Фото: apnews.com
Інцидент стався рано вранці у вівторок, повідомляє The Associated Press.
За словами міністра транспорту Франції Елізабет Борне, через зсув грунту на колії зійшли з рейок три пасажирські вагони. У результаті інциденту семеро людей отримали незначні поранення.
Решту пасажирів евакуювали. При цьому рух залізничною лінією, де стався зсув призупинили на невизначений термін.
Нагадаємо, що на південному сході Австрії в районі вокзалу міста Нікласдорф зіткнулися два пасажирські потяги. Щонайменше одна людина загинула, до 20 постраждали.
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