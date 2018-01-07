У Франції злочинець утік з в'язниці на гелікоптері
Йому вдалося втекти після того, як троє озброєних спільників посадили гелікоптер у внутрішньому подвір'ї в'язниці, не захищеному колючим дротом, пише BBC.
Внаслідок нападу на в'язницю ніхто не постраждав.
Гелікоптер долетів до паризького передмістя Гонесс, де його і знайшли без пасажирів поліцейські.
46-річний Редуан Фаїд відбуває 25-річне покарання за озброєне пограбування у 2010 році, під час якого загинула поліцейська Орелі Фуке.
Це його друга втеча з в'язниці. У 2013 році Редуан Фаїд втік після того, як погрожуючи пістолетом взяв в заручники чотирьох охоронців та зруйнував за допомогою вибухівки кілька дверей у в'язниці. Тоді він утік після півгодини перебування у виправному закладі.
Фото: gettyimages.com
Раніше Фаїда у 2001 році засудили на 30 років за пограбування банків та інкасаторських машин. 2009 року він достроково вийшов з в'язниці і написав книжку про те, як зростав в криміналізованому передмісті Парижа та про свій шлях у світ злочинців. Обіцяв, що не буде вчиняти злочинів, але слова не дотримав.
Фото: bbc.com
Нагадаємо, у Грузії оголосили голодування 109 жінок, які відбувають покарання у колонії №5 неподалік Тбілісі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"