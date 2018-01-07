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У Франції злочинець утік з в'язниці на гелікоптері

Внаслідок нападу на в'язницю ніхто не постраждав
У Франції засуджений на 25 років Редуан Фаїд вдруге втік з в'язниці – на гелікоптері.
У Франції злочинець утік з в Фото: gettyimages.com

Йому вдалося втекти після того, як троє озброєних спільників посадили гелікоптер у внутрішньому подвір'ї в'язниці, не захищеному колючим дротом, пише BBC.

Внаслідок нападу на в'язницю ніхто не постраждав.

Гелікоптер долетів до паризького передмістя Гонесс, де його і знайшли без пасажирів поліцейські.

46-річний Редуан Фаїд відбуває 25-річне покарання за озброєне пограбування у 2010 році, під час якого загинула поліцейська Орелі Фуке.

Це його друга втеча з в'язниці. У 2013 році Редуан Фаїд втік після того, як погрожуючи пістолетом взяв в заручники чотирьох охоронців та зруйнував за допомогою вибухівки кілька дверей у в'язниці. Тоді він утік після півгодини перебування у виправному закладі.


Фото: gettyimages.com

Раніше Фаїда у 2001 році засудили на 30 років за пограбування банків та інкасаторських машин. 2009 року він достроково вийшов з в'язниці і написав книжку про те, як зростав в криміналізованому передмісті Парижа та про свій шлях у світ злочинців. Обіцяв, що не буде вчиняти злочинів, але слова не дотримав.


Фото: bbc.com

Нагадаємо, у Грузії оголосили голодування 109 жінок, які відбувають покарання у колонії №5 неподалік Тбілісі.

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01 07 2018 22:45
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