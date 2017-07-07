У Франції знову продовжили надзвичайний стан через загрозу тероризму

Надзвичайний стан діятиме у Франції до 1 листопада 2017 року

У четвер, 6 липня, французькі депутати схвалили продовження дії надзвичайного стану в країні до 1 листопада.

Верхня палата французького парламенту — Сенат схвалив продовження дії надзвичайного стану раніше, 4 липня, - повідомляє DW.

Це вже шосте продовження дії надзвичайного стану із листопада 2015 року.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після 1 листопада надзвичайний стан продовжувати не планують.

Проте для цього парламент має ухвалити новий закон про безпеку, де буде закріплено ряд заходів, які раніше діяли тільки в умовах надзвичайного стану.

Після терактів у Парижі у листопаді 2015 року, які забрали життя близько 130 людей, режим надзвичайного стану у країні спочатку був введений на півроку.

Потім він був продовжений до січня 2017 року. Тодішній прем'єр Франції Мануель Вальс заявив, що продовжувати надзвичайний стан будуть стільки раз, скільки це знадобиться для безпеки країни.

Нагадаємо, 13 листопада 2015 року в Парижі сталася низка терактів. Смертники влаштували низку вибухів, у тому числі біля стадіону "Стад де Франс", відкрили стрілянину по відвідувачах кількох ресторанів і захопили заручників у концертному залі "Батаклан". Жертвами терактів стали 130 осіб, понад 350 постраждали.

14 липня, у день святкування Дня взяття Бастилії, вантажівка на повному ходу врізалась в натовп на Англійській набережній в Ніцці, де в той момент знаходилися тисячі людей, які розходились після святкового феєрверку. Згідно з останніми даними, загинули 85 людини, серед яких один громадянин України, ще двоє українців отримали травми.