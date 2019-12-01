У Франції знову протестують "жовті жилети", поліція затримала п'ятьох осіб

Сьогодні демонстрації тривають у Парижі, Буржі та у діловому кварталі у передмісті столиці - Дефансі, інформує Le Figaro.

У Парижі, за підрахунками видання, у демонстрації беруть участь близько 5 тисяч осіб. Також видання з посиланням на префектуру повідомляє, що близько 1200 демонстрантів почали збиратися в Буржі на площі у центрі міста.

Наразі відомо про перших затриманих - ними виявилися п'ятеро чоловіків, які прямували на автомобілі до Буржа, повідомляє BFM TV.

За даними поліції, в автомобілі, на якому пересувалися затримані, правоохоронці виявили зброю. До того ж водій автомобіля був у стані алкогольного сп'яніння.

"П'ятеро чоловіків, які в автомобілі прямували до Буржа, де в суботу зібралися "жовті жилети", були затримані", - повідомили в прокуратурі Буржа.

Влада Франції пообіцяла нульовий рівень толерантності до заворушень з боку протестувальників після сутичок і випадків вандалізму в Парижі та інших містах, які траплялися протягом останніх двох місяців, передає AFP.

Очікується, що антиурядові демонстрації цими вихідними будуть більш масштабними. Тому у Парижі на вулиці виставили бронетранспортери, порядок охоронятимуть 5000 офіцерів.

У Буржі міська влада оголосила поза законом усі збори в історичному центрі міста, прибрала паркувальні лічильники, лавки та закрила громадські будівлі і сади.

Як повідомлялося, у Франції "жовті жилети" знищили понад половину дорожніх радарів.

Нагадаємо, протести "жовтих жилетів" у Франції розпочалися 17 листопада. На акції вийшли водії, незгодні з підвищенням податку на пальне. Й хоча французька влада пішла на поступки і скасувала заплановане підвищення податку на паливо, а також підвищення цін на електрику та газ, протестувальники розширили коло вимог - починаючи від підвищення зарплат, зменшення податків і завершуючи вимогою відставки президента.

У відповідь на протести президент Франції Еммануель Макрон оголосив низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.

Також, у Франції заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів" водія Еріка Друе.