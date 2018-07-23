У французькому Нанті поліція "ліквідувала" табір із 450 мігрантами

Французька поліція "ліквідувала" табір мігрантів у місті Нант, в якому жили близько 450 вихідців із Судану та Еритреї.

Табір розташовувався в одному із парків у центрі міста. Регіональні органи влади повідомили, що під час операції з табору забрали 455 людей через "занепокоєнням" санітарною ситуацією біля табору, де були виявлені щури, а деякі мігранти були хворі, повідомляє AFP.

Мігранти, виселені з табору, були відправлені до громадської приймальні, де чиновники розглядають їхні справи. Регіональні органи влади заявили, що вони "максимально захистять" найуразливіших людей та шукачів притулку ", але попередили, що місця для прийому мігрантів "заповнені".

Чиновники минулого тижня заявили, що знайшли лише 100 місць в притулках у всьому регіоні.

"Це означає, що на вулиці сьогодні спатимуть не менше 300 чоловік, без палаток", - сказав Франсуа Прохассон, член місцевої групи, яка допомагає мігрантам.

Регіональні органи влади заявили, що мігрантів, які "не можуть претендувати на притулок чи законне перебування або які заявили про притулок в іншій державі-члені Європейського Союзу, будуть просити залишити країну".

Нагадаємо, що французька поліція 4 червня почала зносити два незаконних табори біженців у Парижі.