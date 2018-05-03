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У Френсіс Макдорманд вкрали "Оскар", але грабіжника затримали

Невідомий чоловік схопив статуетку, коли артистка відклала її
В акторки Френсіс Макдорманд вкрали статуетку премії "Оскар" на вечірці після церемонії нагородження.
У Френсіс Макдорманд вкрали "Оскар", але грабіжника затримали Френсіс Макдорманд

Про це повідомляє видання Variety.

Наголошується, що чоловік схопив статуетку, коли артистка відклала її, щоб поспілкуватися з іншими гостями.

Злодієві вдалося втекти. Журналісти повідомили, що бачили, як Макдорманд плакала на вулиці після того, як залишила всі спроби знайти пропажу.

Пізніше зловмисника затримав фотограф, який працював на заході. Статуетка була повернута актрисі. Відзначається, що Макдорманд попросила відпустити чоловіка, і той розчинився в натовпі. Інформацію про те, що артистка отримала "Оскар" назад, підтвердив її представник.

Макдорманд завоювала нагороду як краща актриса за головну роль у фільмі "Три білборда на кордоні Ебінга, Міссурі". Статуетку їй вручила Дженніфер Лоуренс.

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05 03 2018 22:57
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