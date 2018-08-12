У ФСБ кажуть, що українські моряки отримали поранення від обшивки корабля

Там також підкреслили, що затримані моряки не можуть вважатися військовополоненими, оскільки Росія і Україна не перебувають у стані війни

Затримані біля Керченської протоки українські моряки не отримували кульових поранень.

Про це заявив начальник слідчого управління ФСБ РФ Михайло Шишов на брифінгу в суботу, інформує "Українська правда".

"Ушкодження отримані від зруйнованої обшивки корпусу корабля, кульових поранень у них немає", - сказав він.

Шишов також підкреслив, що затримані моряки не можуть вважатися військовополоненими, оскільки Росія і Україна не перебувають у стані війни.

Він повідомив, що правом на один телефонний дзвінок після затримання скористалися тільки 10 з 24 затриманих українських моряків. Решта, за його словами, від такої можливості відмовилися.

Крім того, начальник слідчого управління ФСБ повідомив, що один затриманий скористався правом на перекладача на українську мову.

Шишов заявив, що до ФСБ звернувся житель Донецької області, який упізнав в одному із затриманих моряків співробітника СБУ, який його катував.

"До нас звернувся житель Донецької області. Він упізнав в одному із затриманих співробітника СБУ як особу, яка катувала його в Бердянську з заподіянням серйозних тілесних ушкоджень", - сказав він.

У той же час, перший заступник керівника Департаменту берегової охорони Прикордонної служби ФСБ Росії Олексій Вольський заявив, що українському катеру були заподіяні мінімальні пошкодження.

За його словами, командир російського корабля "зумів виконати артилерійську стрільбу таким чином, що застосування 30-мм шестиствольної установки завдало мінімальної шкоди українському катеру і здоров'ю членів екіпажу".

"Командиру корабля була поставлена ​​задача не допустити нанесення шкоди екіпажу і мінімізувати збиток самому катеру. І йому в темний час доби при всіх складнощах обстановки вдалося з цим завданням впоратися", - додав Вольський.

"Навіть ті поранення, які отримані, на жаль, моряками українського катера, несуттєві", - заявив він.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.