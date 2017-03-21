У ФСБ побили аспіранта МДУ, який вивісив прапор України під час концерту на честь анексії Криму

Юнака змусили написати розписку в тому, що він згоден працювати інформатором ФСБ

Співробітники ФСБ Росії затримали і побили аспіранта історичного факультету МДУ (Московський державний університет) після того, як він вивісив з вікна гуртожитку прапор України під час концерту на честь анексії Криму.

Молоду людину затримали 18 березня в гуртожитку, до нього прийшов майор Бєловицький з ВВС МДУ і троє осіб, які представилися співробітниками ФСБ. У аспіранта забрали фотоапарат, телефон і ноутбук, а потім доставили у ВВС, повідомляє "Медіазона" з посиланням на товариша аспіранта, який побажав залишитися анонімним.

У відділенні чоловіка побили, після чого в нього залишилися порізи і садна, які були зафіксовані в травмпункті.

Після допиту юнака змусили написати розписку в тому, що він згоден працювати інформатором ФСБ і центру з протидії екстремізму. Потім його примусили написати в протоколі про затримання, що він розмахував прапором і нецензурно висловлювався, після чого виписали квитанцію на штраф за дрібне хуліганство.

Після цього молодик звернувся до Комітету з питань запобігання катуванням.

"Поліцейський пішов, а ФСБ-шники почали допит з пристрастю - хто такий, на кого працюєш, хто тобі заплатив. Змусили увімкнути ноутбук, рилися в телефоні та фотоапараті. Особливо його не били, в голову тільки розкритою долонею, в корпус кілька разів тикали загостреною шваброю, від якої залишилися порізи і синці", - розповів товариш затриманого.

Нагадаємо, що в центрі Севастополя невідомий чоловік намагався спалити російський прапор, але був затриманий співробітниками приватного охоронного підприємства.