У ФСБ побили аспіранта МДУ, який вивісив прапор України під час концерту на честь анексії Криму
Молоду людину затримали 18 березня в гуртожитку, до нього прийшов майор Бєловицький з ВВС МДУ і троє осіб, які представилися співробітниками ФСБ. У аспіранта забрали фотоапарат, телефон і ноутбук, а потім доставили у ВВС, повідомляє "Медіазона" з посиланням на товариша аспіранта, який побажав залишитися анонімним.
У відділенні чоловіка побили, після чого в нього залишилися порізи і садна, які були зафіксовані в травмпункті.
Після допиту юнака змусили написати розписку в тому, що він згоден працювати інформатором ФСБ і центру з протидії екстремізму. Потім його примусили написати в протоколі про затримання, що він розмахував прапором і нецензурно висловлювався, після чого виписали квитанцію на штраф за дрібне хуліганство.
Після цього молодик звернувся до Комітету з питань запобігання катуванням.
"Поліцейський пішов, а ФСБ-шники почали допит з пристрастю - хто такий, на кого працюєш, хто тобі заплатив. Змусили увімкнути ноутбук, рилися в телефоні та фотоапараті. Особливо його не били, в голову тільки розкритою долонею, в корпус кілька разів тикали загостреною шваброю, від якої залишилися порізи і синці", - розповів товариш затриманого.
Нагадаємо, що в центрі Севастополя невідомий чоловік намагався спалити російський прапор, але був затриманий співробітниками приватного охоронного підприємства.
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