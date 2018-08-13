У ФСБ Росії заявили про вилучення зброї у громадянки України на адмінмежі з Кримом

ФСБ не повідомила, чи затримала жінку чи ні

У ФСБ Росії заявляють, що виявили зброю та боєприпаси у громадянки України, яка намагалась перетнути адмінмежу з анексованим Кримом. Жінка прямувала у напрямку півострова.

"Власниця іномарки Ford надала свій транспорт до огляду, в ході якого під водійським сидінням прикордонники виявили пістолет невідомої моделі, магазин і вісім патронів до нього калібром 9 мм", - повідомляє російське державне агентство ТАСС з посиланням на регіональне прикордонне управління ФСБ Росії.

Інцидент стався на багатосторонньому автомобільному пункті пропуску "Армянськ", зазначають у ФСБ.

За легендою спецслужби, наявність в автомобілі зброї та боєприпасів жінка пояснила тим, що "дана зброя належить її батькові, яку він возив з собою в цілях самооборони".

Наголошується, що прикордонники вилучили зброю "для проведення експертизи". ФСБ не повідомила, чи затримала жінку чи ні.

Нагадаємо, у липні місяці кількість перетинів адмінкордону з анексованим Кримом у Херсонській області зросла на 35,76%.