У ФСБ заявляють про розкриття в Криму "екстремістської групи" під керівництвом Чубарова

Групу сформували в Харкові, у неї входили помічник депутата Ерол Велієв, а також боксери Стешенко і Трет'яков

У ФСБ РФ заявляють про розкриття в Криму діяльності "екстремістської групи", начебто створеної помічником депутата Ради Мустафи Джемілєва за вказівкою лідера Меджлісу кримськотатарського народу, депутата Рефата Чубарова.

У відомстві стверджують, що "екстремісти" планували злочин для залякування проросійськи налаштованих кримських татар і нагнітання міжнаціональної напруженості в Криму, - повідомляють "РИА Новости".

Групу сформували в Харкові, у неї входили помічник депутата Ерол Велієв, а також боксери з прізвищами Стешенко і Трет'яков.

Наголошується, що в квітні Стешенко "розкрили" при в'їзді в Крим, де він планував провокацію напередодні річниці підписання указу президента "Про заходи щодо реабілітації вірменського, болгарського, грецького, кримсько-татарського та німецького народів та державної підтримки їх відродження і розвитку".

Крім того, у січні вони нібито підпалили будинок муфтія Криму Еміралі Аблаєва, використавши пляшки із запальною сумішшю.

За твердженням ФСБ, за кожну проведену "акцію" їм було обіцяно по п'ятсот доларів.

Порушені кримінальні справи щодо створення "екстремістського співтовариства", вербування та участі в ньому. Велієву і Третьякову звинувачення пред'явили заочно. Обидва оголошені у федеральний розшук.

Нагадаємо, в окупованому Криму російські силовики проводять обшуки в будинках у кримських татар Едема Смаїлова та Сервера Мустафаєва.

Сервер Мустафаєв влітку 2016 року разом із ще кількома співвітчизниками заснував громадське об'єднання "Кримська солідарність", є одним із його координаторів. Мустафаєв часто бере участь у акціях під судами щодо кримських татар.

Нагадаємо, що попередні обшуки у кримських татар відбулися 10 травня, є затримані.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя відправив під арешт трьох кримчан, Рената Сулейманова, Арсена Кубединова і Талята Абдурахманова.