У ФСБ заявили, що українські кораблі могли загрожувати Керченському мосту

У день інциденту переходу через канал очікували 166 цивільних суден

У ФСБ РФ заявили, що закриття Керченської протоки перед захопленням військових суден України було пов'язано з попередженням провокаційної акції, яка могла бути здійснена, в тому числі, щодо Кримського мосту.

Про це заявив на брифінгу в суботу перший заступник керівника Департаменту берегової охорони Прикордонної служби ФСБ Росії Олексій Вольський, передає "Інтерфакс".

"В першу чергу, це було пов'язано з попередженням провокаційної акції, яка могла бути здійснена суднами ВМС України як щодо Кримського мосту, так і по відношенню до безпеки мореплавання в Керч-Єнікальському каналі", - сказав він.

Він додав, що в день інциденту переходу через канал очікували 166 цивільних суден.

Крім того, Вольський вважає неправильним говорити про блокаду українських морських портів на Азовському морі з боку Росії.

"Ніякої мови про так звану блокаду українських портів не йде. Ніякої упередженості або перевищень повноважень не відбувалося", - сказав він.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.