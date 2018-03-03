У футболі офіційно схвалили відеоповтори
Йдеться про систему VAR (Video Assistant Referee – відеопомічник судді), яка останніми роками випробовувалася на різних турнірах.
Судді зможуть використовувати систему для вирішення питань "Чи був забитий гол?", "Чи треба призначати пенальті?", "Чи треба видаляти гравця?", "Хто саме порушив правила?".
16 березня Міжнародна федерація футболу вирішить, чи використовувати відеоповтори на чемпіонаті світу в Росії цього літа.
Міжнародна рада футбольних асоціацій також схвалила введення четвертої заміни в додаткових таймах.
Раніше ФІФА десятиліттями відмовлялася від використання відеоповторів, посилаючись на те, що помилки гравців та арбітрів – невід'ємна частина футболу.
У 2016 році систему VAR випробували вперше. У грудні того року футбольний арбітр вперше призначив пенальті, подивившись відеоповтор.
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