СПОРТ НОВИНИУкраїнський футбольний рефері Міланич Володимир був спійманий під час вчорашніх масштабних обшуків з 17 тисячами доларів хабара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У футбольного арбітра Миланича при обшуку знайшли $17 тис
За попередньою домовленістю, рефері за допомогу гостям повинен був отримати 300 тисяч гривень
Фото: 1927.kiev.ua
Кілька тижнів тому Міланич працював на матчі "Десна" - "Арсенал". За попередньою домовленістю, рефері за допомогу гостям повинен був отримати 300 тисяч гривень, повідомляє "ТаТоТаке".
"Міланич сів у потяг, повернувся до Миколаєва. І просто з поїзда його зняли правоохоронці запросили на допит і знайшли у нього 17 тисяч доларів", - розповів журналіст "ТаТоТаке" Костянтин Андріюк.
Також Андріюк розповів, що обшуки пройшли і у президента ФК "Миколаїв" Руслана Забранського. Той, за словами журналіста, тікав від правоохоронних органів через вікно.
Нагадаємо, що в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що до організації договірних футбольних матчів були залучені 35 футбольних клубів.
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