У футбольного арбітра Миланича при обшуку знайшли $17 тис

За попередньою домовленістю, рефері за допомогу гостям повинен був отримати 300 тисяч гривень

Український футбольний рефері Міланич Володимир був спійманий під час вчорашніх масштабних обшуків з 17 тисячами доларів хабара.

Кілька тижнів тому Міланич працював на матчі "Десна" - "Арсенал". За попередньою домовленістю, рефері за допомогу гостям повинен був отримати 300 тисяч гривень, повідомляє "ТаТоТаке".

"Міланич сів у потяг, повернувся до Миколаєва. І просто з поїзда його зняли правоохоронці запросили на допит і знайшли у нього 17 тисяч доларів", - розповів журналіст "ТаТоТаке" Костянтин Андріюк.

Також Андріюк розповів, що обшуки пройшли і у президента ФК "Миколаїв" Руслана Забранського. Той, за словами журналіста, тікав від правоохоронних органів через вікно.

Нагадаємо, що в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що до організації договірних футбольних матчів були залучені 35 футбольних клубів.