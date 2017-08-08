У Гаазі розпочався судовий процес Нафтогазу проти Росії за втрачені в Криму активи
Позов був ініційований Нафтогазом і його дочірніми компаніями 17 жовтня 2016 року, - свідчать матеріали суду, повідомляють Українські новини.
У листі від 19 січня 2017 Росія вказала, що не визнає юрисдикцію Міжнародного арбітражу за позовом Нафтогазу і не призначила своїх представників.
Раніше Нафтогаз відзначав, що після незаконного вторгнення до Криму і окупації півострова у 2014 році Росія застосувала масштабну і добре скоординовану схему позбавлення українських компаній їх майна без виплати компенсації.
Згідно з позицією Нафтогазу, у нього в Криму був ряд енергетичних активів, захоплення яких російською стороною порушує двосторонню інвестиційну угоду, що вимагає від Росії поваги і захисту українських активів.
Схема, використана Росією, крім інших дій, передбачала кроки до формальної націоналізації нафтових і газових активів Нафтогазу у Криму, включаючи збройне захоплення бурових платформ і передачу майже всіх кримських активів Нафтогазу російській державній компанії.
Нагадаємо, що в січні Нафтогаз продовжив до 2018 року договір з юридичною компанією Covington&Burling LLP (США) про захист своїх прав та інтересів під час врегулювання спорів з Росією з компенсації за втрачене у результаті анексії Криму майно за $6,31 млн.
Covington&Burling представляла інтереси Нафтогазу щодо врегулювання даного спору з Росією у 2016 році (тоді вартість договору склала $1,265 млн).
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