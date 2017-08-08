У Гаазі розпочався судовий процес Нафтогазу проти Росії за втрачені в Криму активи

Гаазький арбітраж почав розгляд позову Нафтогазу проти Росії з відшкодування $ 2,6 млрд збитків за втрачені в Криму активи

Міжнародний арбітражний суд (Гаага, Нідерланди) почав розгляд позову Національної акціонерної компанії Нафтогаз України та 6 її дочірніх компаній - Черноморнафтогаз, Укртрансгаз, Лікво, Укргазвидобування, Укртранснафта і Газ України проти Росії з відшкодування завданих незаконним захопленням Росією активів групи у Криму, які Нафтогаз попередньо оцінив у $2,6 млрд.

Позов був ініційований Нафтогазом і його дочірніми компаніями 17 жовтня 2016 року, - свідчать матеріали суду, повідомляють Українські новини.

У листі від 19 січня 2017 Росія вказала, що не визнає юрисдикцію Міжнародного арбітражу за позовом Нафтогазу і не призначила своїх представників.

Раніше Нафтогаз відзначав, що після незаконного вторгнення до Криму і окупації півострова у 2014 році Росія застосувала масштабну і добре скоординовану схему позбавлення українських компаній їх майна без виплати компенсації.

Згідно з позицією Нафтогазу, у нього в Криму був ряд енергетичних активів, захоплення яких російською стороною порушує двосторонню інвестиційну угоду, що вимагає від Росії поваги і захисту українських активів.

Схема, використана Росією, крім інших дій, передбачала кроки до формальної націоналізації нафтових і газових активів Нафтогазу у Криму, включаючи збройне захоплення бурових платформ і передачу майже всіх кримських активів Нафтогазу російській державній компанії.

Нагадаємо, що в січні Нафтогаз продовжив до 2018 року договір з юридичною компанією Covington&Burling LLP (США) про захист своїх прав та інтересів під час врегулювання спорів з Росією з компенсації за втрачене у результаті анексії Криму майно за $6,31 млн.

Covington&Burling представляла інтереси Нафтогазу щодо врегулювання даного спору з Росією у 2016 році (тоді вартість договору склала $1,265 млн).