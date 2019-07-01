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У Габоні стався військовий переворот

Габон - одна з найбагатших країн Африки за показником ВВП на душу населення
Офіцери молодшого командного складу армії Габону повідомили, що прийшли до влади в африканській країні. На вулиці столиці Лібревіль виведено танки і бронемашини.
У Габоні стався військовий переворот Фото: Телебачення Габону

У заяві військових сказано, що переворот скоєно з метою відновлення демократії в країні, де протягом понад 50 років правлять представники одного сімейного клану, повідомляє BBC.

Президент Алі Бонго перебрав кермо влади від свого батька Омара Бонго у 2009 році. 2016 року він з невеликою перевагою переобрався на новий президентський термін. Вибори супроводжувалися насильством і звинуваченнями у зловживаннях.


Фото: EPA/UPG

Алі Бонго немає в Габоні вже два місяці: він на лікуванні в Саудівській Аравії після інсульту. Напередодні Нового року він виступив із телезверненням до співгромадян, у якому заявив, що почувається добре.

У своїй заяві військові висловили розчарування цим виступом президента. У ній сказано, що Бонго є жалюгідним видовищем людини, яка намагається вчепитися за владу.

"Воно [телезвернення Бонго] підтвердило сумніви в його здатності відновити виконання обов'язків президента республіки", - заявив лейтенант Келлі Ондо Обіанг, який проголосив себе лідером Патріотичного руху збройних сил Габону.

Габон є однією з найбагатших країн Африки за показником ВВП на душу населення. Економіка Габону дуже залежна від експорту сировини, в тому числі нафти.

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07 01 2019 11:40
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