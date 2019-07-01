У Габоні стався військовий переворот
У заяві військових сказано, що переворот скоєно з метою відновлення демократії в країні, де протягом понад 50 років правлять представники одного сімейного клану, повідомляє BBC.
Президент Алі Бонго перебрав кермо влади від свого батька Омара Бонго у 2009 році. 2016 року він з невеликою перевагою переобрався на новий президентський термін. Вибори супроводжувалися насильством і звинуваченнями у зловживаннях.
Фото: EPA/UPG
Алі Бонго немає в Габоні вже два місяці: він на лікуванні в Саудівській Аравії після інсульту. Напередодні Нового року він виступив із телезверненням до співгромадян, у якому заявив, що почувається добре.
У своїй заяві військові висловили розчарування цим виступом президента. У ній сказано, що Бонго є жалюгідним видовищем людини, яка намагається вчепитися за владу.
"Воно [телезвернення Бонго] підтвердило сумніви в його здатності відновити виконання обов'язків президента республіки", - заявив лейтенант Келлі Ондо Обіанг, який проголосив себе лідером Патріотичного руху збройних сил Габону.
Габон є однією з найбагатших країн Африки за показником ВВП на душу населення. Економіка Габону дуже залежна від експорту сировини, в тому числі нафти.
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