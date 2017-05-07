До саміту G20 у Гамбурзі з'явилися білборди з українськими бійцями
Проект був започаткований Українським кризовим медіа-центром, посольством України у США та фотографом Романом Ніколаєвим у вересні 2016 року, - йдеться на сайті УКМЦ.
"Уважно подивіться на ці обличчя" — "Look closely at their faces", - зазначається на білбордах.
Зазначається, що метою проекту стала необхідність нагадати світовим лідерам про гарантії Будапештського меморандуму, та про те, що Україна наразі протистоїть російській агресії.
Фото: Український кризовий медіа-центр
Нагадаємо, напередодні, за кілька днів до саміту G20, у Гамбурзі тисячі людей вийшли на першу велику демонстрацію. Між протестувальниками проти політики G20 та поліцією відбулися сутички. Щоб розігнати протести поліція використовувала водомети.
12-тий саміт G20 у Гамбурзі відбудеться 7 та 8 липня 2017 року.
Зазначимо, зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа "на полях" саміту G20 запланована на 7 липня.
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