До саміту G20 у Гамбурзі з'явилися білборди з українськими бійцями

"Уважно подивіться на ці обличчя" — "Look closely at their faces", - зазначається на білбордах

5 липня, у Гамбурзі з'явилися білборди з портретами українських військових, волонтерів, медиків та капеланів з проекту.

Проект був започаткований Українським кризовим медіа-центром, посольством України у США та фотографом Романом Ніколаєвим у вересні 2016 року, - йдеться на сайті УКМЦ.

"Уважно подивіться на ці обличчя" — "Look closely at their faces", - зазначається на білбордах.

Зазначається, що метою проекту стала необхідність нагадати світовим лідерам про гарантії Будапештського меморандуму, та про те, що Україна наразі протистоїть російській агресії.

Фото: Український кризовий медіа-центр

Нагадаємо, напередодні, за кілька днів до саміту G20, у Гамбурзі тисячі людей вийшли на першу велику демонстрацію. Між протестувальниками проти політики G20 та поліцією відбулися сутички. Щоб розігнати протести поліція використовувала водомети.

12-тий саміт G20 у Гамбурзі відбудеться 7 та 8 липня 2017 року.

Зазначимо, зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа "на полях" саміту G20 запланована на 7 липня.