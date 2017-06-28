У Гамбурзі поліцейські, які прибули охороняти саміт G20, влаштували вечірку зі зброєю
Про це пише Inquirer.
220 поліцейських направили до Гамбурга, щоб допомогти контролювати правопорядок на саміті G20 7-8 липня, який, як очікується, приверне десятки тисяч протестуючих проти глобалізації. Однак, перш ніж приступити до виконання своїх обов'язків, офіцери влаштували вечірку.
Деяких поліцейських помітили, коли вони займались сексом на публіці, мочилися біля паркану і танцювали стриптиз зі зброєю, повідомили у вівторок місцеві ЗМІ.
"Одну жінку-офіцера бачили танцюючою на столі в самому халаті з пістолетом в руці", – йдеться в одному з матеріалів.
Вечірка закінчилась о 6:30 ранку.
Ще один офіцер, за інформацією ЗМІ, побився зі своїм колегою з іншого підрозділу. Берлінська поліція підтвердила цей інцидент у Twitter.
"Начальникам нашої поліції сказали, що наші резервні сили в Гамбурзі передчасно звільнені від чергування. "Причиною було неправомірне поведінка на місці", – сказали в поліції, додавши, що "заяви прийняті і матимуть наслідки".
28 червня департамент поліції Берліна на сторінці у Facebook пояснив поведінку своїх співробітників. Поліцейські публічно вибачилися перед жителям міста і колегами із сусіднього округу.
З'ясувалося, що у двох поліцейських були дні народження, тому колеги "дійсно святкували, танцювали і випивали". У департаменті попросили зважити на становище "молодих юнаків та дівчат", які цілодобово несуть службу і стежать за безпекою.
"Під цією формою знаходяться звичайні люди", – пояснили автори.
У кінці звернення співробітники запросили всіх бажаючих влаштуватися в поліцію Берліна і дізнатися, "наскільки професійно працюють правоохоронні органи столиці".
На думку колишнього німецького депутата від партії соціал-демократів Ларса Оберга, те, що відбулося, піде берлінській поліції лише на користь.
Нагадаємо, охоронцям президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, проти яких у США порушено справу через зіткнення з прокурдськими активістами у Вашингтоні, заборонено в'їзд до Німеччини на саміт "Великої двадцятки".
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