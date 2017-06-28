У Гамбурзі поліцейські, які прибули охороняти саміт G20, влаштували вечірку зі зброєю

За інформацією місцевих ЗМІ, деяких поліцейських помітили, коли вони займались сексом на публіці, мочилися біля паркану і танцювали стриптиз зі зброєю

З Гамбурга назад до Берліна відправили понад 200 поліцейських, які мали охороняти саміт "Великої двадцятки" наступного тижня, однак влаштували бурхливу вечірку з алкоголем і сексом на публіці.

Про це пише Inquirer.

220 поліцейських направили до Гамбурга, щоб допомогти контролювати правопорядок на саміті G20 7-8 липня, який, як очікується, приверне десятки тисяч протестуючих проти глобалізації. Однак, перш ніж приступити до виконання своїх обов'язків, офіцери влаштували вечірку.

Деяких поліцейських помітили, коли вони займались сексом на публіці, мочилися біля паркану і танцювали стриптиз зі зброєю, повідомили у вівторок місцеві ЗМІ.

"Одну жінку-офіцера бачили танцюючою на столі в самому халаті з пістолетом в руці", – йдеться в одному з матеріалів.

Вечірка закінчилась о 6:30 ранку.

Ще один офіцер, за інформацією ЗМІ, побився зі своїм колегою з іншого підрозділу. Берлінська поліція підтвердила цей інцидент у Twitter.

"Начальникам нашої поліції сказали, що наші резервні сили в Гамбурзі передчасно звільнені від чергування. "Причиною було неправомірне поведінка на місці", – сказали в поліції, додавши, що "заяви прийняті і матимуть наслідки".

28 червня департамент поліції Берліна на сторінці у Facebook пояснив поведінку своїх співробітників. Поліцейські публічно вибачилися перед жителям міста і колегами із сусіднього округу.

З'ясувалося, що у двох поліцейських були дні народження, тому колеги "дійсно святкували, танцювали і випивали". У департаменті попросили зважити на становище "молодих юнаків та дівчат", які цілодобово несуть службу і стежать за безпекою.

"Під цією формою знаходяться звичайні люди", – пояснили автори.

У кінці звернення співробітники запросили всіх бажаючих влаштуватися в поліцію Берліна і дізнатися, "наскільки професійно працюють правоохоронні органи столиці".

На думку колишнього німецького депутата від партії соціал-демократів Ларса Оберга, те, що відбулося, піде берлінській поліції лише на користь.

Нагадаємо, охоронцям президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, проти яких у США порушено справу через зіткнення з прокурдськими активістами у Вашингтоні, заборонено в'їзд до Німеччини на саміт "Великої двадцятки".