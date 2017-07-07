У Гамбурзі поліція водометами розганяє учасників мітингу проти саміту G20, - ФОТО
Тим не менш, протестувальники продовжують залишатися на вулицях в різних частинах міста. У центрі міста багато поліцейських машин, водометів і військової техніки. Фото публікують користувачі соцмереж.
Фото: Thomas Knoop
Журнал Der Spiegel повідомив, що армія Німеччини побоюється, що протестуючі будуть використовувати неозброєні безпілотні літальні апарати і що вона розгорнула радар для виявлення можливих повітряних зломів, - повідомляє Reuters.
Прес-секретар німецьких військових відмовився підтвердити звіт.
Фото: Thomas Knoop
Нагадаємо, напередодні, за кілька днів до саміту G20, у Гамбурзі тисячі людей вийшли на першу велику демонстрацію. Між протестувальниками проти політики G20 та поліцією відбулися сутички. Щоб розігнати протести поліція використовувала водомети.
12-тий саміт G20 у Гамбурзі відбудеться 7 та 8 липня 2017 року.
Зазначимо, зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа "на полях" саміту G20 запланована на 7 липня.
В результаті зіткнень учасників акції проти саміту G20 з поліцією за останніми даними постраждали 76 поліцейських.
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