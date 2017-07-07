У Гамбурзі поліція водометами розганяє учасників мітингу проти саміту G20, - ФОТО

Тим не менш, протестувальники продовжують залишатися на вулицях в різних частинах міста

В німецькому Гамбурзі, де проходить саміт "Великої двадцятки" (G20), поліція за допомогою водометів розігнала близько 500 учасників мітингу проти глобалізації.

Тим не менш, протестувальники продовжують залишатися на вулицях в різних частинах міста. У центрі міста багато поліцейських машин, водометів і військової техніки. Фото публікують користувачі соцмереж.

Фото: Thomas Knoop

Журнал Der Spiegel повідомив, що армія Німеччини побоюється, що протестуючі будуть використовувати неозброєні безпілотні літальні апарати і що вона розгорнула радар для виявлення можливих повітряних зломів, - повідомляє Reuters.

Прес-секретар німецьких військових відмовився підтвердити звіт.

Фото: Thomas Knoop